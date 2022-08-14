Коронавірус не зник. Медогляди не відміняли
14 Серпня, 2022 | Коментувати | Переглядів: 10
Голова районної державної адміністрації — начальник районної військової адміністрації Наталія Кучма провела нараду з питань епідеміологічної ситуації на Косівщині у зв’язку з підвищенням рівня захворюваності на COVID-19. Вели мову про запобігання розповсюдженню інфекційних хвороб і вакцинацію населення від COVID-19, передусім бустерними дозами.
Зосередили увагу і на проведенні обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, зокрема закладів освіти, відповідно до вимог чинного законодавства.
Наталія Кучма зазначила, що потрібно провести роз’яснювальну роботу серед освітян району щодо обов’язкового проходження профілактичного медичного огляду перед початком навчального року. Його не відміняли, він проводиться і в період воєнного стану.
У нараді взяли участь представники територіальних громад і керівники медичних закладів району.
З вищезазначених питань доповідали: Світлана Томенко — заступниця медичного директора з організації надання первинної медичної допомоги, Вікторія Фейчук — т.в.о. начальника Косівського відділу головного управління держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, Анатолій Узюмов — начальник Косівсько-Верховинського міжрайонного відділу Державної установи «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗУ» та Василь Жмендак — начальник відділу економіки, агропромислового розвитку, освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та туризму РДА.
За підсумками наради голова районної державної адміністрації — начальник районної військової адміністрації Наталія Кучма дала відповідні доручення та наголосила: «Ми працюємо задля Перемоги».
За повідомленням Косівської районної військової адміністрації.
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