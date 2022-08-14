Коронавірус не зник. Медогляди не відміняли

Голова районної державної адміністрації — начальник район­ної військової адміністрації Наталія Кучма провела нараду з питань епідеміологічної ситуації на Косівщині у зв’язку з підви­щенням рівня захворюваності на COVID-19. Вели мову про запо­бігання розповсюдженню інфекційних хвороб і вакцинацію на­селення від COVID-19, передусім бустерними дозами.

Зосередили увагу і на прове­денні обов’язкових профілактич­них медичних оглядів працівни­ків окремих професій, зокрема закладів освіти, відповідно до вимог чинного законодавства.

Наталія Кучма зазна­чила, що потрібно провес­ти роз’яснювальну роботу серед освітян району щодо обов’язкового проходження про­філактичного медичного огляду перед початком навчального року. Його не відміняли, він про­водиться і в період воєнного ста­ну.

У нараді взяли участь пред­ставники територіальних громад і керівники медичних закладів району.

З вищезазначених питань доповідали: Світлана Томенко — заступниця медичного директо­ра з організації надання первин­ної медичної допомоги, Вікторія Фейчук — т.в.о. начальника Косівського відділу головного управ­ління держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, Ана­толій Узюмов — начальник Косівсько-Верховинського міжрайон­ного відділу Державної установи «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗУ» та Василь Жмендак — начальник відділу економі­ки, агропромислового розвитку, освіти, охорони здоров’я, культу­ри, спорту та туризму РДА.

За підсумками наради голова районної державної адміністра­ції — начальник районної військо­вої адміністрації Наталія Кучма дала відповідні доручення та на­голосила: «Ми працюємо задля Перемоги».

За повідомленням Косівської районної військової адміністрації.

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