Мистецьке багатоголосся Косівщини

Косівська регіональна організація Національної спілки художників України представила виставку творчих робіт кількох поколінь митців нашого краю. Офіційно її присвятили 65-літтю створення місцевого осередку СХУ. Круглу дату відзначатимуть цього року. Неофіційно — регіональна організація поставила перед собою амбітну мету — хоче отримати право на проведення всеукраїнських виставок. Тому до відбору авторів і робіт цього разу поставилися, як ніколи, прискіпливо. Становище зобов’язувало.

У виставці взяли участь 55 митців різного віку, досвіду та масштабу особистості. Щоправда, декілька учасників не є членами Спілки. Можливо, планують ними стати.

В експозиції представили всі види декоративно-прикладного мистецтва, притаманні Гуцульщині: художні дерево та метал, кераміку, ткацтво, бондарство, розпис на склі. Були тут і космополітичний живопис (зокрема графіка), і капризна витинанка, і поки що екзотична для Гуцульщини інсталяція.

Еклектику матеріалів, масштабів, форм і кольорів зумів гармонійно впорядкувати заслужений художник України Степан Бзунько. За що йому подякував очільник Косівської РО НСХУ Іван Кочержук. Це підкреслив і учасник виставки, заслужений художник України Мирослав Радиш: «Роботи складні, різноформатні, різножанрові, і Степан Васильович ідеально їх скомпонував. Це кожного разу треба підкреслювати, бо створення експозиції — то справжнє мистецтво. Хто займається виставками, той знає».

Для місцевої спілки добрими на початок були різьбярі Микола Кіщук, Микола Тимків, Василь Кабин, Микола Медвідчук та інші (всього — 13 майстрів). їх першими в районі прийняли в члени СХУ. Завдяки такій чисельності та творчим здобуткам, у 1957 році в місті Косові створили… обласну організацію СХУ. Вона діяла тут до 1962 року, коли в Івано-Франківську з’явився свій осередок.

Відтоді членами привілейованої мистецької спільноти стали більше сотні наших талановитих краян. На жаль, 66 з них різьблять тарелі, розписують кахлі, тчуть килими, вишивають сорочки вже у небесних робітнях.

Сьогодні Косівська РО НСХУ налічує 50 членів. Коли я запитала Івана Кочержука, скільки всього членів СХУ дала Україні Косівщина (включно з тими, хто живе за межами малої Батьківщини та перебралися за кордон), — Іван Степанович відповів: «Ого!». Таки цікаво було би підрахувати.

Наявність великої, талановитої і різножанрової творчої спільноти; збереження давніх мистецьких традицій і водночас пошуки нового, схильність до експериментів; плідна діяльність відомої знавцям і фахівцям Косівської мистецької школи, форпостом якої є фаховий коледж-інститут прикладного та декоративного мистецтва — це добре підґрунтя для розвитку, підстава для великих амбіцій.

Іван Кочержук переконаний, що надання регіональній організації НСХУ права на проведення всеукраїнських виставок стане каталізатором для пожвавлення г розвою мистецького життя не тільки Косівщини, а й сусідніх теренів. У нас виставлятимуться роботи високого рівня та іменитих авторів. Мистецькій спільноті краю доведеться піднімати власну творчу планку. Участь у солідних виставках — надихає, мобілізує, тримає в тонусі. «Особливо це важливо для викладачів і студентів наших коледжу та інституту», — зауважує Іван Степанович.

Крайову експозицію, про яку йдеться, організатори назвали «Спільня». Автори старалися. Більшість робіт — нові або знакові для самих митців.

«Це неймовірна виставка, наголосив Іван Кочержук. — І не лише тому, що тут представлено велику кількість учасників. Бачимо тяглість традицій. Представлені роботи мистецьких династій, зокрема, Миколи Стринадюка, двох його синів — Богдана і Захара, невістки Ольги; Богдана Ходана, його сина Тараса і племінниці Таїсії Кабин; Івана Парипи та його доньки Іванни… Вік учасників також вражає — від 25 до 80 років».

Мистецтвознавиця Валентина Молинь дадала: «Бачимо сьогодні потужний мистецький потенціал. Виставка дуже поважна — за арсеналом технік, видів, жанрів декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва. Навіть у косівській кераміці в кожного автора — різна палітра традиційних кольорів: зеленого, жовтого, коричневого. Широко представлене художнє різьблення — і традиційне, і новаторське, наприклад, асиметричні композиції Мирослава Радиша. Виставка демонструє багатоголосся косівського мистецького середовища. Наша регіональна організація підтверджує своє достойне місце у Національній спілці художників України».

«Виставка багатоманітна, різножанрова, — наголосив директор Косівського фахового коледжу прикладного та декоративного мистецтва Роман Стеф’юк.. — Вона засвідчує високопрофесійний рівень митців нашого краю — тих, які вже відбулися, і митців молодих, які активно «наступають на п’яти» старшим. Це засвідчив недавній захист дипломних робіт нашого фахового коледжу. Поки житиме традиція — житиме нація і буде Україна».

Аліса Мудрицька.

«Гуцульський край», №31, 5.08.2022 року

Коментарі