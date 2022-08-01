40 автомобілів — для потреб ЗСУ

Жителі Косівської територіальної громади придбали і передали для потреб ЗСУ майже 40 автомобілів різного призначення. Ці транспортні засоби замовляє Косівський районний територіальний центр комплектування і соціальної підтримки (багатьом зручніше називати його по-старому — «військкомат»).

Очільник Косівської громади Юрій Плосконос пояснив, що йдеться про виконання мобілізаційних планів. Військові підрозділи розсилають у РТЦК та СП детальні списки: комусь потрібен повнопривідний автомобіль, комусь — мікроавтобус, комусь — вантажівка і т.д. В одних чогось взагалі немає, у других щось було, але потрапило під артилерійський обстріл, вийшло з ладу або потребує серйозного ремонту.

Юрій Плосконос каже, що за мобілізаційними планами в середньому одна тисяча населення має передати війську один автомобіль. У великих містах ці запити виконують за рахунок солідних підприємств, де є багато техніки. Під час воєнного стану держава має право — вилучати транспортні засоби для армії.

Юрій Плосконос розповідає, що в Косівській територіальній громаді мобілізували кілька шкільних автобусів у навчальних закладах і вантажних автомобілів — у НПП «Гуцульщина». На початку повномасштабної війни у міського комунального підприємства для потреб ЗСУ взяли вантажний автомобіль: «Але він китайського виробництва, відразу з’ясувалося, що не відповідає вимогам, які потрібні в армії, тому нам його повернули».

Через відсутність великих підприємств мобілізаційні плани Косівщина виконує на благодійній основі. Коли з військкомату надходить список потрібних транспортних засобів, очільникіг громад і старости звертаються до жителів з проханням знайти, зібрати кошти, купити, якісно відремонтувати (якщо в цьому є потреба) конкретний автомобіль.

З початку повномасштабної війни Косівська громада передала на фронт майже 40 транспортних засобів.

«Серед лідерів у Косівській громаді — віддалене і невеличке село Шепіт, — розповідає Юрій Плосконос. — Тут живуть майже півтори тисячі горян. Після 24 лютого за власні кошти вони купили три автомобілі, і то найбільш дефіцитні: два ЗІЛ-131 (вони можуть тягнути артилерійські системи) і одну малотоннажну вантажівку (до трьох тонн).

Косівський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (нагадаю, так тепер називають військкомати) передає транспортні засоби з нашого району у прикарпатські військові частини, які воюють на фронті, та в інші підрозділи ЗСУ, Косівський міський голова Юрій Плосконос зазначає, що всі автомобілі, мобілізовані територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, у військових частинах суворо облікують.

Як відомо, українці купують для війська багато транспортних засобів понад мобілізаційні плани. Косівщина теж передала своїм воякам на передову десятки автомобілів. Україна дивує світ не тільки воїнською звитягою, а й тим, з якою любов’ю прості, і не тільки прості, українці підтримують своє військо.

Аліса Мудрицька.

«Гуцульський край», №30, 29.07.2022 року

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