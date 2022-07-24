З таким народом Україна переможе!

Кутська громада провела благодійний футбольний матч під гаслом «Разом — переможемо».

17 липня на стадіоні «Авангард» у селищі Кутах відбувся благодійний товариський футбольний матч на підтримку ЗСУ між командами «Карпати» (Кути) — «Прикарпаття ЗСУ» (Івано-Франківськ). Його мета — підтримка наших воїнів. Того ж дня відбулося освячення транспортних засобів, які будуть передані для потреб ЗСУ.

Перед грою отці Михайло Будзан, Юрій Корпанюк та Андрій Демчук провели спільну молитву та освячення автомобілів, які передали українським військовим: Кутська ТГ — два «VW Т4»; Косівська ТГ (КНП «Косівська ЦРЛ») — ГАЗ-53; Косівська ТГ (Андрій Іванович Шкрібляк, с. Смодна) — ГАЗ-66; Косівська ТГ (Близнюк Іван Дмитрович — настоятель церкви «Успіння Пресвятої Богородиці») — «Mitsubishi Pajero»; Яблунівська ОТГ (Уторопський старостинський округ — «VW Т4»; Яблунівська ОТГ КНП «Яблунівська районна лікарня» — УАЗ-3152.

Селищний голова Дмитро Павлюк зазначив, що футбол у Кутській громаді має великі здобутки та багато шанувальників, наголосив на важливості таких заходів, адже ми всі йдемо до однієї важливої мети — Перемоги! Дмитро Михайлович повідомив також, що Кутська територіальна громада вже передала більше 40 автомобілів для потреб ЗСУ, 21 з яких — через Косівський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП), який жителі району знають як райвійськкомат.

Подякою від імені Кутської селищної ради відзначено волонтера Володимира Угринюка — за самовідданість, патріотизм, плідну працю, вагомий внесок у підтримку військовослужбовців Збройних сил України.

Благодійний футбольний матч пройшов у рівній боротьбі та завершився з мінімальною перемогою більш досвідчених гостей — команди «Прикарпаття ЗСУ» (Івано-Франківськ) з рахунком 1:0.

Арбітрам вручили пам’ятні статуетки, а гравцям — пам’ятні медалі.

Благодійний футбольний матч було проведено з ініціативи Косівського РТЦК та СП. Організаційну роботу взяла на себе Кутська селищна рада.

Під час гри для потреб ЗСУ було зібрано 38150 гривень.

За повідомленням Кутської селищної ради.

«Гуцульський край», №29, 22.07.2022 року

Автомобіль повернувся з фронту

Цей «Ніссан» доставили із зони бойових дій. На майдані Незалежності м. Косова його поставили як свідка війни — доказ невимовно руйнівної і вбивчої сили, яку окупант застосовує проти України.

Позашляховик — один з багатьох автомобілів, який придбали підприємці Косівщини для потреб наших захисників, — повідомляють волонтери. Декілька місяців його експлуатували в одному з батальйонів 10-ї гірсько-штурмової бригади на сході України.

Такого вигляду він набув внаслідок артилерійського обстрілу під Лисичанськом. На щастя, постраждав тільки метал.

Цей потовчений, посічений осколками, з обгорілою шиною автомобіль має нагадувати жителям Косова і району, що мирне небо над нами захищають наші воїни. А їм, для успішного протистояння ворогові, потрібні надійні засоби, зокрема й автомобілі. Тож маємо робити все від нас “залежне, щоб допомогти захисникам і разом наближати перемогу.

Текст і фото І. Сусака.

«Гуцульський край», №29, 22.07.2022 року

Коментарі