На Івана — до Косова

Сьомого липня право­славні відзначали Різдво Івана Хрестителя. У вірян це шановане християн­ське свято, а для Косова — ще й храмове. Цей день люди присвячують молит­ві, духовним роздумам.

Два ювілеї

Ті, кому сьогодні за 50, а осо­бливо люди ще старшого віку, добре пам’ятають, як багато про­чан приймав Косів. І не лише з довколишніх сіл. На храмове свято йшли босоніж з Ковалівки, Ключева, Вербіжа та інших населених пунктів Коломийщини. А скільки львівських літників підлаштовували свій відпочинок саме на цей період!

На церковному подвір’ї храму Різдва Івана Хрестителя, як мовиться, яблуку ніде було впасти. На прилеглій міській території велася жвава торгівля. Діти цьо­го дня цілий рік чекали. Бо йти до Косова на Івана — то була велика радість. А куплений у храмове свято хрестик, коралі на шию чи бомбончик на гумці — був доро­гий і пам’ятний подарунок.

У Косові люди сходилися вже під вечір попереднього дня, щоб у щирій молитві провести всю службу Божу від самого початку до її завершення. Просилися до місцевих на нічліг, і господарі зі щирою душею приймали прочан.

Цьогорічного храмового свята па­рафія церкви Різдва Івана Хрестите­ля відзначала два ювілеї — 110-річчя церкви і 20 років священичого служін­ня її настоятеля, о. Ростислава Близ­нюка.

До речі, церква є історичною пам’яткою. На стіні дерев’яної спору­ди встановлено меморіальну плиту з портретним зображенням Патріарха Володимира (Романюка), який саме у цьому храмі прийняв постриг у черне­цтво з іменем Володимир.

Урочиста літургія відбулася за участю багатьох священників Косівського деканату ПІДУ. Після її завер­шення відбулося освячення води та окроплення свяченою водою вірян.

Благодійний ярмарок

Сьомого липня в м.Косові не тіль­ки храмове свято, але й День міста. Кожного року відзначали його весело, колоритно, з розвагами для дітей і до­рослих. Бо програма була насичена різними вікторинами, виставками, спортивними змаганнями і, звичайно, виступами іменитих артистів. Тепер нам не до цього, в Україні — війна. Гучних заходів не організовуємо, бо щодня маємо людські втрати. Не до веселощів.

На свято Різдва Івана Хрестителя, за усталеною традицією, Косів зібрав таки чимало людей. Ну як не підеш на храмове свято?… Атракціони, карусе­лі… Хіба втримаєш дітей удома?! Раз у рік таке буває.

З громадської ініціативи цього дня в м. Косові відбувся благодійний яр­марок. Його учасники так гарно все організували. Представили широкий вибір домашньої випічки, різних соло­дощів, фруктових напоїв.

Привертали увагу твори декоративно-приклад­ного мистецтва — художні картини, різьблені шкатулки, яскрава вишивка, косівська кераміка і навіть майстер-клас з гончарства.

Відвідувачі ярмар­ку охоче купували викладену продук­цію, серед якої було і 100 кілограмів смородини, насолоджувалися печивом, милувалися творами мистецтва.

— Смородину, яку не розпродали, перетворимо на чай і джем для бійців, — розповіла працівниця Косівського туристичного центру Діана Боєчко. За її словами, завдяки спільним зусиллям небайдужих людей на бла­годійному ярмарку, враховуючи гро­шові пожертви до спільної скриньки, було зібрано 72508 гривень, 150 євро та 100 доларів США. Виручені кошти спрямують на закупівлю найнеобхіднішого для наших воїнів.

Варто зазначити, що вихованці Косівського центру дитячої творчос­ті під керівництвом Оксани Соколюк і Надії Кіт підготували гарний патрі­отичний флешмоб — композиційний супровід ярмарку. Діана Боєчко з уже згаданого ТІЦу в нашій розмові ви­словила вдячність усім, хто долучив­ся до організації і проведення благо­дійного ярмарку та доклав зусиль для наближення перемоги над ворогом.

Текст Ігоря Сусака.

«Гуцульський край», №28, 15.07.2022 року

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