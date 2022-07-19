На Івана — до Косова
19 Липня, 2022 | Коментувати | Переглядів: 28
Сьомого липня православні відзначали Різдво Івана Хрестителя. У вірян це шановане християнське свято, а для Косова — ще й храмове. Цей день люди присвячують молитві, духовним роздумам.
Два ювілеї
Ті, кому сьогодні за 50, а особливо люди ще старшого віку, добре пам’ятають, як багато прочан приймав Косів. І не лише з довколишніх сіл. На храмове свято йшли босоніж з Ковалівки, Ключева, Вербіжа та інших населених пунктів Коломийщини. А скільки львівських літників підлаштовували свій відпочинок саме на цей період!
На церковному подвір’ї храму Різдва Івана Хрестителя, як мовиться, яблуку ніде було впасти. На прилеглій міській території велася жвава торгівля. Діти цього дня цілий рік чекали. Бо йти до Косова на Івана — то була велика радість. А куплений у храмове свято хрестик, коралі на шию чи бомбончик на гумці — був дорогий і пам’ятний подарунок.
У Косові люди сходилися вже під вечір попереднього дня, щоб у щирій молитві провести всю службу Божу від самого початку до її завершення. Просилися до місцевих на нічліг, і господарі зі щирою душею приймали прочан.
Цьогорічного храмового свята парафія церкви Різдва Івана Хрестителя відзначала два ювілеї — 110-річчя церкви і 20 років священичого служіння її настоятеля, о. Ростислава Близнюка.
До речі, церква є історичною пам’яткою. На стіні дерев’яної споруди встановлено меморіальну плиту з портретним зображенням Патріарха Володимира (Романюка), який саме у цьому храмі прийняв постриг у чернецтво з іменем Володимир.
Урочиста літургія відбулася за участю багатьох священників Косівського деканату ПІДУ. Після її завершення відбулося освячення води та окроплення свяченою водою вірян.
Благодійний ярмарок
Сьомого липня в м.Косові не тільки храмове свято, але й День міста. Кожного року відзначали його весело, колоритно, з розвагами для дітей і дорослих. Бо програма була насичена різними вікторинами, виставками, спортивними змаганнями і, звичайно, виступами іменитих артистів. Тепер нам не до цього, в Україні — війна. Гучних заходів не організовуємо, бо щодня маємо людські втрати. Не до веселощів.
На свято Різдва Івана Хрестителя, за усталеною традицією, Косів зібрав таки чимало людей. Ну як не підеш на храмове свято?… Атракціони, каруселі… Хіба втримаєш дітей удома?! Раз у рік таке буває.
З громадської ініціативи цього дня в м. Косові відбувся благодійний ярмарок. Його учасники так гарно все організували. Представили широкий вибір домашньої випічки, різних солодощів, фруктових напоїв.
Привертали увагу твори декоративно-прикладного мистецтва — художні картини, різьблені шкатулки, яскрава вишивка, косівська кераміка і навіть майстер-клас з гончарства.
Відвідувачі ярмарку охоче купували викладену продукцію, серед якої було і 100 кілограмів смородини, насолоджувалися печивом, милувалися творами мистецтва.
— Смородину, яку не розпродали, перетворимо на чай і джем для бійців, — розповіла працівниця Косівського туристичного центру Діана Боєчко. За її словами, завдяки спільним зусиллям небайдужих людей на благодійному ярмарку, враховуючи грошові пожертви до спільної скриньки, було зібрано 72508 гривень, 150 євро та 100 доларів США. Виручені кошти спрямують на закупівлю найнеобхіднішого для наших воїнів.
Варто зазначити, що вихованці Косівського центру дитячої творчості під керівництвом Оксани Соколюк і Надії Кіт підготували гарний патріотичний флешмоб — композиційний супровід ярмарку. Діана Боєчко з уже згаданого ТІЦу в нашій розмові висловила вдячність усім, хто долучився до організації і проведення благодійного ярмарку та доклав зусиль для наближення перемоги над ворогом.
Текст Ігоря Сусака.
«Гуцульський край», №28, 15.07.2022 року
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