«Древнє Королівство Гуцулія»
7 Липня, 2022 | Коментувати | Переглядів: 66
У Косівській міській бібліотеці відбулася презентація книги Василя Хитрука «Древнє Королівство Гуцулія». Голова районного осередку Спілки письменників України представив свого колегу по перу і коротко розповів його біографію.
Василь Хитрук — учений, етноісторик філософського спрямування, культуролог, літературознавець, санскритолог, письменник, перекладач. Член Національної спілки письменників України, правління Товариства краєзнавців України з дня його заснування. Голова Наглядової ради неурядової Вільної академії Св. Матері ім.Г.С.Сковороди.
Народився у с. Великі Трояни, що на Поділлі (історична Брацлавщина), в географічному центрі України. Успішно закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка та аспірантуру Інституту літератури ім.Т.Шевченка НАНУ Кандидат філологічних наук.
Працював в Інституті літератури ім. Т.Шевченка, Всеукраїнському товаристві охорони пам’яток історії та культури, Всеукраїнському товаристві «Просвіта» ім. Т.Шевченка з часу його заснування.
Викладав: курс «Теорія української літератури» на факультеті журналістики Київського національного університету ім. Т.Шевченка; перший в Україні курс «Українознавство» в КІСВ Академії Збройних сил України.
Читав лекції у Флорентійському університеті просвітницьких товариств (Італія). Його наукові дослідження перекладено іноземними мовами. Автор першої світоглядної книги-бест-селера українців «Золота Булава».
Друга книга — «Древнє Королівство Гуцулія» присвячена переважно зовсім невідомим фактам з древньої історичної еволюції буття, культури, мистецтва та кореневої суті мови унікальних народів Центральної Європи — гуцулів. Книга вийшла у видавництві «Писаний Камінь» (м. Косів) 2022 року.
Вона — унікальна… Усі присутні на презентації придбали собі це видання, а нашій бібліотеці автор свою книгу подарував.
Василь Хитрук разом з дружиною Людмилою — високоінтелігентне подружжя, люди широкого діапазону знань, з позитивною енергетикою…
Зустріч у Косівській міській бібліотеці пройшла в надзвичайно затишній атмосфері: дві години — як на одному подиху… Автор читав свою поезію, написану на гуцульському діалекті.
У ці важкі для нашої країни часи подружжя Хитруків проживає на Косівщині — в с. Снідавці.
Шановні косівчани! Не будьте байдужими! Приходьте у нашу бібліотеку на такі цікаві зустрічі. Збагачуйтесь інтелектуально, щоб українська духовна криниця ніколи не міліла, а тільки наповнювалась знаннями.
Матеріал підготували Галина КІКОТЬ та Уляна КНИШ.
«Гуцульський край», №26, 1.07.2022 року
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