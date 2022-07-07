«Древнє Королівство Гуцулія»

У Косівській міській біблі­отеці відбулася презентація книги Василя Хитрука «Древ­нє Королівство Гуцулія». Голо­ва районного осередку Спілки письменників України пред­ставив свого колегу по перу і коротко розповів його біогра­фію.

Василь Хитрук — учений, етноісторик філософського спрямування, культуролог, літе­ратурознавець, санскритолог, письменник, перекладач. Член Національної спілки письмен­ників України, правління То­вариства краєзнавців України з дня його заснування. Голо­ва Наглядової ради неурядо­вої Вільної академії Св. Матері ім.Г.С.Сковороди.

Народився у с. Великі Трояни, що на Поділлі (історична Брацлавщина), в географічному центрі України. Успішно закін­чив Київський національний уні­верситет ім. Т. Шевченка та ас­пірантуру Інституту літератури ім.Т.Шевченка НАНУ Кандидат філологічних наук.

Працював в Інституті лі­тератури ім. Т.Шевченка, Все­українському товаристві охоро­ни пам’яток історії та культури, Всеукраїнському товаристві «Просвіта» ім. Т.Шевченка з часу його заснування.

Викладав: курс «Теорія української літератури» на факультеті журналістики Ки­ївського національного універ­ситету ім. Т.Шевченка; перший в Україні курс «Українознавство» в КІСВ Академії Збройних сил України.

Читав лекції у Флорен­тійському університеті просвіт­ницьких товариств (Італія). Його наукові дослідження перекла­дено іноземними мовами. Автор першої світоглядної книги-бест-селера українців «Золота Була­ва».

Друга книга — «Древнє Ко­ролівство Гуцулія» присвячена переважно зовсім невідомим фактам з древньої історичної еволюції буття, культури, мистецтва та кореневої суті мови унікальних народів Центральної Європи — гуцулів. Книга вийшла у видавництві «Писаний Камінь» (м. Косів) 2022 року.

Вона — уні­кальна… Усі присутні на презен­тації придбали собі це видання, а нашій бібліотеці автор свою книгу подарував.

Василь Хитрук разом з дру­жиною Людмилою — високоінтелігентне подружжя, люди широкого діапазону знань, з по­зитивною енергетикою…

Зустріч у Косівській міській бі­бліотеці пройшла в надзвичайно затишній атмосфері: дві години — як на одному подиху… Автор читав свою поезію, написану на гуцульському діалекті.

У ці важкі для нашої країни часи подружжя Хитруків проживає на Косівщині — в с. Снідавці.

Шановні косівчани! Не будьте байдужими! Приходьте у нашу бібліотеку на такі цікаві зустрічі. Збагачуйтесь інтелектуально, щоб українська духовна криниця ніколи не міліла, а тільки напо­внювалась знаннями.

Матеріал підготували Галина КІКОТЬ та Уляна КНИШ.

«Гуцульський край», №26, 1.07.2022 року

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