Роман Урбанович і Олексій Кальчук — члени юнацької збірної України

Наприкінці травня у селищі Ворохті Івано-Франківської області проходив навчально-тренувальний збір з боксу для юнаків 2008–2009 років народження. За його підсумками сформували основний склад збірної, котра готуватиметься до Чемпіонату Європи, що відбудеться у серпні в Туреччині.

У спортивних зборах брали участь майже півтори сотні спортсменів з усієї України. Івано-Франківську область представляли 14 боксерів, двоє з них — жителі нашого району. Це школярі Роман Урбанович з Косова та Олексій Кальчук з Шешорів. Вони — вихованці Косівської ДЮСШ «Гірське орлятко» і тренера-викладача Косівського спортивного клубу боксу «База» Романа Козьменчука.

Відбір членів збірної проводили у формі спарингів, без оголошення переможця. Кращих боксерів визначали тренери.

За результатами напружених і безкомпромісних поєдинків на рингу, Романа Урбановича обрали другим номером збірної, а Олексія Кальчука — третім. Як пояснив нашому часопису Роман Козьменчук, номери означають послідовність участі (або заміни) спортсменів на чемпіонаті. Це як у космонавтів — обов’язково полетить перший номер, але разом з ним, за однаковою програмою і з однаковим навантаженням, готуються і його дублери, щоб замінити в разі потреби.

Роман Козьменчук задоволений успіхом своїх вихованців. Хоча й переконаний: хлопці могли показати кращі результати, бо виступали дуже достойно. Але вони вперше проходили такий серйозний відбір, тому трохи перехвилювалися.

Зараз члени новоствореної юнацької збірної беруть участь у навчально-тренувальних зборах у Коломиї. Для Романа та Олексія це чудова нагода попрацювати і поспілкуватися з різними тренерами, набути нових знань і досвіду.

Спортивний клуб боксу «База» почав діяти три роки тому. У ньому займаються майже 30 любителів цього виду єдиноборства. Голова правління і тренер СКБ «База» Роман Козьменчук уміє навчати та мотивувати. Успіхи двох його вихованців це підтверджують і обнадіюють.

Роман Урбанович займається у клубі три роки, а Олексій Кальчук — два. Обидва — помітно прогресують, показують добрі результати, мають великий спортивний потенціал.

Тренер Роман Козьменчук наголошує, що з перших днів створення СКБ «База» тісно співпрацює з Косівською ДЮСШ «Гірське орлятко» та відділом освіти Косівської міської ради. «Дякую їм за постійну фахову, моральну і фінансову підтримку юних спортсменів зокрема, і спорту на Косівщині — загалом», — каже Роман Васильович.

Аліса Мудрицька.

«Гуцульський край», №25, 24.06.2022 року

Коментарі