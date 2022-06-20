Дільничні офіцери — форпост правопорядку

18 червня в Україні відзначають День дільничного офіцера поліції

Робота дільничного нібито непомітна, нібито не дуже складна, нібито не героїчна. Так думає законослухняна більшість. І помиляється. Бо пильного ока саме цих непримітних і не розпіарених серіалами правоохоронців бояться зловмисники найбільше. Бо від професіоналізму дільничних великою мірою залежать профілактика і розкриття злочинів, безпека на вулицях і спокій у наших оселях.

Вони щодня перебувають на передовій правопорядку. Дільничних кличуть, коли родинна сварка або конфлікт між сусідами виходять з берегів, коли зчиняється бійка. Дільничний добре знає більшість місцевих жителів, вчасно помічає підозрілих приїжджих, контролює поведінку тих, хто вже мав тісні стосунки з правосуддям. Він також — великий помічник слідчих, їхні очі та вуха.

У Косівському районі сьогодні працюють 13 дільничних офіцерів поліції: 11 чоловіків і двоє дівчат. Кожен і кожна закріплені за певною територією, за одним або кількома населеними пунктами. Чинне законодавство визначає кількість мешканців на території, яку має обслуговувати один офіцер: у сільській місцевості це 4–6 тисяч осіб, у містах — 6–8 тисяч. Часто трапляються випадки, коли з великого села або з різних сіл зони обслуговування одного офіцера надходять кілька викликів. Це ускладнює і сповільнює роботу, бо неможливо вчасно потрапити на кожне місце події.

«Незважаючи на труднощі, щороку дільничні офіцери розкривають у середньому 60–80 злочинів: крадіжки, грабежі, шахрайства», — наголошує начальник сектору превенції Косівського районного відділу поліції, капітан поліції Назар Богданович Палагнюк.

Як відомо, після 2014 року поліцейські України постійно виїжджають у тривалі службові відрядження у зону бойових дій. Дільничні — теж.

«У квітні цього року двоє наших офіцерів місяць перебували у Київській області, брали участь у дотриманні громадського порядку, зокрема під час виявлення небезпечних боєприпасів і їх знешкодження. Це дільничний офіцер Космацької ТГ Іван Васильович Бойчук і дільничний офіцер Рожнівської ТГ Роман Вікторович Славніцький. Більшість дільничних офіцерів на Косівщині — місцеві жителі.

Найстарший за віком (йому 38 років) — майор поліції Володимир В’ячеславович Олексюк. Він працює у правоохоронних органах вже 21 рік. «Це один з наших кращих дільничних офіцерів, у нього великий показник розкриття злочинів. Володимир В’ячеславович показує у роботі високий професіоналізм, він є добрим прикладом для молодих колег», — розповідає Назар Палагнюк.

Молоді дільничні теж набираються досвіду, здобувають авторитет. Добре зарекомендувала себе в громаді і серед колег Ірина Богданівна Мельник (див. на фото). Вона родом зі Львівщини. Три роки працювала дільничним офіцером Рожнівської громади. Вже рік охороняє правопорядок у місті Косові. Назар Палагнюк зауважує, що лейтенант поліції Ірина Мельник сумлінно і фахово виконує свої обов’язки, успішно розкриває злочини, видно, що робота їй подобається, а це — основна складова успіху у кожній професії.

І все-таки ефективність діяльності дільничних офіцерів і всієї правоохоронної системи залежить від співпраці з місцевим населенням. «Це 95 відсотків результатів нашої роботи, — акцентує Назар Палагнюк. — Тому хочу звернутися до жителів району з проханням про співпрацю. Коли ви нам довіряєте, коли ви нас вчасно інформуєте про скоєні і можливі правопорушення, — це допомагає нам успішно працювати на випередження і розкривати злочини.

Тільки така довіра і співпраця допоможуть збудувати правове суспільство, в якому комфортно почуватимуться законослухняні громадяни і некомфортно — злочинці».

Аліса Мудрицька.

«Гуцульський край», №24, 17.06.2022 року

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