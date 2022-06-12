Міжнародний благодійний фонд

Нещодавно у соціальній мережі «Фейсбук» побачила свою односельчанку Тетяну Ганущак (вчительку іноземної мови Пістинського ліцею), яка англійською мовою розповідала про гуманітарну допомогу для переселенців.

Мені стало цікаво — для якої аудиторії ця інформація. Зателефонувала їй і домовилася про зустріч, під час якої дізналася, що Тетяна добровільно працює у Міжнародному благодійному фонді «ІІкгаіпіап Ветидеез Роипйаііоп». Вона емоційно та із захопленням розповідає про людей, з якими її звела доля у цей складний для нас усіх час.

Одного дня, коли Тетяна чергувала у прихистку для переселенців на базі Пістинського ліцею, Таня познайомилася з Ігорем Гринюком, котрий привіз гуманітарну допомогу для переселенців. Зацікавившись їхньою роботою Таня долучилася до його команди.

Засновниками Міжнародного благодійного фонду «Ukrainian Refugees Foundation» є Ігор Гринюк і Андрій Мороз.

Ігор проживає у Києві. Але війна та доля привели його разом з дружиною Лесею і п’ятирічною донечкою до Косова, звідки родом батько Ігоря. Освоївшись у хаті бабусі з дідусем, чоловік сидіти без діла не зміг. Разом з дружиною вирішили допомагати таким, як вони, — внутрішньо переміщеним особам.

Побачивши, що деяким переселенцям доводиться спати на підлозі, Ігор разом з дружиною за власні кошти вирішили купити для них матраци. В Івано-Франківську придбали потрібну кількість (15 штук). Привезти їх у Косі в зголосилася сусідка Ігоря, Надія Сусол. Це стало початком їхньої благородної місії.

Розуміючи, що українці і так роблять все, що можуть, витрачаючи власні кошти задля перемоги, Ігор звернувся за допомогою до своїх друзів, які проживають за кордоном. Андрій, у свою чергу, також задіяв знайомих, і «завертілося». Ігор Гринюк з Андрієм Морозом заснували Міжнародний благодійний фонд.

В Бухаресті (Румунії) вони організували центр прийому гуманітарної допомоги для українців. Також налагодили логістику. Допомогу, перш за все, спрямували для тимчасово переміщених осіб з окупованих територій України. Перша гуманітарна допомога це — ліжка, матраци, подушки, ковдри та інше.

База фонду розташована у м.Косові, але працює він по всій Івано-Франківській області та в сусідній Чернівецькій. Також доставляли гуманітарну допомогу у Львів, Бровари, Дніпро…

Що цікаво: фонд не збирає кошти з українців, а залучає допомогу лише іноземних партнерів. Гуманітарну допомогу не роздають на базі фонду. Її розвозять безпосередньо у прихистки переселенців; так допомогу отримують тільки ті, хто цього потребує. Волонтери фонду також англійською мовою розповідають світові про війну в Україні.

Команда фонду налічує майже 20 небайдужих осіб, які організовують, розподіляють і розвозять гуманітарну допомогу від закордонних партнерів-благодійників. Іноземні партнери збирають гуманітарну допомогу на своїх теренах і самі доставляють її до Косова.

За три місяці війни з росією фонд отримав і розповсюдив вісім великих траків (фур) гуманітарної допомоги з Польщі, Румунії та Нідерландів. Понад 120 тонн вантажу відправили у більш як 20 пунктів для тимчасово переміщених осіб. Це — засоби гігієни, іграшки, матраци, побутова техніка, продукти. Також забезпечили 20-ма багатофункціональними ліжками та медичними матрацами Яблунівський будинок для людей похилого віку, на суму понад півтора мільйона гривень. На цьому не зупиняються.

За словами Тані, коли фонд отримав одну з перших партій матраців з Румунії, наші волонтери були вражені підтримкою сусідньої країни. Жителів Румунії, котрі купили матраци, поклали в кожен з них «листи-побажання» для тих, хто буде цими матрацами користуватися. З Голландії разом з допомогою відправили для наших дітей «пакуночки щастя», у яких були солодощі, перев’язані синьо-жовтими стрічками, засоби гігієни, блокнотики, кольорові олівці. Все зроблено з душею.

Волонтери фонду відправляють допомогу нашим захисникам на фронт і також підтримують їхні сім’ї тут на місцях.

Іванна Слюсарчук.

«Гуцульський край», №23, 10.06.2022 року

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