Кожен щось робить для ЗСУ

Після 24 лютого переважна більшість українців розділилася на дві частини: одна воює, друга — їй допомагає. Волонтерський рух набув небувалого розмаху, кожен щось робить, аби підтримати рідне військо. Працівники Яблунівського центру дитячої творчості готують вітамінні набори для воїнів.

— І не тільки, — уточнює директорка ЦДТ Галина Ганзій. — Ми також шили медичні сумки та подушки під шию для бійців. — Виготовляли маскувальні чохли для шоломів. Подружжя підприємців з Яблунова давало нам вже розкроєну тканину. Ми її зшивали і резинку всиляли. Відправили на фронт 600 таких «шапочок».

Працівникам ЦДТ охоче допомагають у роботі яблунівські союзянки, місцеву організацію яких очолює Галина Михайлівна.

У перші дні війни культорганізатор ЦДТ Мар’яна Дем’янчук створила у Вайбері групу «Допомога ЗСУ», до якої приєдналися її колеги, батьки гуртківців, небайдужі жителі Яблунова та сусідніх сіл. У групі обговорюють щоденні плани, домовляються про спільні дії, оголошують збір необхідного. Разом дійшли висновку, що зараз нашим захисникам на передовій дуже потрібні поживні і смачні продукти, розфасовані у невеличкі пакетики, щоб їх зручно було носити в кишені. Найбільше для цього підходять горіхи різних видів, сушені фрукти:’яблука, чорнослив, курага, родзинки. Вони дуже корисні, поживні, смачні, не псуються. До порції вітамінної суміші додають кілька цукерок — до них дорослі чоловіки такі ж охочі, як малі діти.

Місцеві жителі дають волонтерам кошти на придбання потрібних інгредієнтів або приносять вже куплені продукти. Якщо чогось не вистачає, працівники ЦДТ добирають необхідне за свої гроші.

Кожен пакетик важить 150–250 грамів. У кожен жінки вкладають свою любов, турботу, молитву, а ще — картинку патріотичного чи веселого змісту.

Загалом з Яблунова відправили на передову майже 3700 порцій вітамінно-енергетичних смаколиків. Хлопці з фронту дякують за ласощі.

Аліса Мудрицька.

«Гуцульський край», №22, 3.06.2022 року

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