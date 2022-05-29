Віддали шану тим, хто жертвував життям заради України

23 травня у Косові, біля пам’ятника Борцям за волю України, відбулося віче-реквієм, приурочене Дню Героїв України.

Віддати шану Героям усіх поколінь, котрі пожертвували своїм життям у боротьбі за свободу і незалежність нашої держави, прийшли голови — районної військової адміністрації, районної ради, територіальних громад, керівники та працівники установ і організацій, військові, а також небайдужі жителі.

Розпочався пам’ятний захід з виконання Державного Гімну України. Панахиду за всіма Героями відправив отець Іван Близнюк.

«Ще рік тому, стоячи на цьому місці, ми не могли уявити, що прийде такий складний час. Зараз, як ніколи, розуміємо, яким важливим є виховання любові до Бога і до ближнього. Найціннішим скарбом, яким нас наділив Господь, є життя. Він — один для цілого людства, не для окремого народу. Українці — Богом благословенний народ зі своєю славною історію. Водночас маємо такого сусіда, що страшно ненавидить все, що пов’язане зі свободою.

Якщо згадати історію, ми постійно боронимо свою землю. Ми — не загарбники. Ми хочемо жити у своєму краї, у своїй правді, волі і любові. Повинні завжди пам’ятати про Героїв — минулих і нинішніх. Вони всі хотіли жити, у них було спільне гасло — Бог і Україна. Згадуючи тих, хто боровся давно, і зараз, вдивляючись в очі матерів, дружин, дітей наших мучеників-Героїв, — просимо у Господа любові, миру і перемоги» — сказав у своїй проповіді священник.

— Ми повинні цінувати своє життя, і тих, хто біля нас є. Обов’язково маємо вірити у перемогу, у силу Божу і робити все від нас залежне на славу України. Маємо зараз підкласти плече нашій неньці-Україні, війську і один одному. Нехай у цьому допоможе нам Господь, — наголосив насамкінець отець Іван.

На завершення віча представники влади поклали квіти до підніжжя пам’ятника на знак світлої і славної пам’яті всіх, хто боровся за свободу і незалежність нашої Батьківщини. З особливою увагою всі присутні слухали духовний Гімн України «Боже, великий, єдиний…».

Текст і фото Лілії Заячук.

«Гуцульський край», №21, 27.05.2022 року

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