Що відбувається на ринку праці у районі підчас воєнного стану

Війна негативно позначилася на всіх життєво необхідних для нас галузях. Люди змушені були покинути власні домівки, частина переселенців втратила також і робочі місця. Вони знайшли прихисток на територіях, де не відбуваються активні бойові дії, виникла також потреба з пошуком роботи. Про те, що відбувається на ринку праці у період воєнного стану у нашому районі, а також, як допомагають вимушено переміщеним особам із працевлаштуванням, — говоримо із директором Косівської районної філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості Віталієм Васильовичем Кічеряком.

— Віталію Васильовичу, перш за все, розкажіть про стан ринку праці у нашому районі від початку війни. Чи збільшилася кількість безробітних серед місцевого населення?

— Станом на 1 квітня цього року в Косівській районній філії ОЦЗ зареєстровано 542 безробітних, із яких 475 отримують допомогу з безробіття. Рівень безробіття за період воєнного стану дещо зріс. Але за сприяння служби зайнятості за січень-квітень цього року працевлаштовано 205 осіб. Професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації проходили 88 осіб з числа безробітних.

— Люди з якою освітою до вас звертаються, і які професії є зараз актуальними на ринку праці у нашому районі?

— До нас звертаються особи, здебільшого, — з вищою освітою, але є також люди і з нижчим рівнем освіти. Зараз на ринку праці найбільш затребуваними є професії робітничого характеру. Ми пропонуємо їх усім, в тому числі — і вимушеним переселенцям.

— Скільки тимчасово переміщених осіб стали на облік у вашому відділенні і отримали статус безробітного?

— З початку повномасштабної агресії росії у нас зареєструвались як безробітні 17 вимушено переміщених осіб. Одну з них працевлаштовано. Додатково працевлаштовано п’ятьох вимушено переміщених осіб, які не мали статусу безробітного.

— Чи влаштовують безробітних переселенців запропоновані вакансії?

— Більшість вимушено переміщених осіб хочуть працювати за професійним спрямуванням, набутими раніше навичками та уміннями. Але, дивлячись на ситуацію, що склалася на ринку праці Косівщини, — погоджуються на роботу не за своєю професією чи спеціальністю, щоб мати хоч якесь матеріальне забезпечення.

— Чи достатнім с фінансування, щоб виплачувати людям, котрі шукають роботу, допомогу із безробіття?

— На даний час фінансування допомоги з безробіття здійснюється у повному обсязі.

— Уряд України спрямував 200 млн грн на компенсації роботодавцям за працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб. Хтось з роботодавців району скористався такою нагодою?

— Поки що — один. Філія компенсує йому кошти за одну офіційно працевлаштовану внутрішньо переміщену особу.

— Чи надаєте консультації з працевлаштування «тим людям, котрі не претендують на допомогу з безробіття, але шукають додатковий заробіток?

— Під час війни працівники Косівської районної філії самостійно шукають вакансії, перевіряють інформацію, домовляються з підприємцями району і надають допомогу людям, які змушені були покинути власні домівки, і у котрих виникла потреба у працевлаштуванні. Рекрутер підбирає кадри для підприємств, які найбільше відповідають їх вимогам, а також організовує співбесіди з роботодавцями.

— Як відбувається співпраця з роботодавцями під час воєнного стану?

— Ми постійно проводимо інформаційно-роз’яснювальну діяльність із роботодавцями, яка спрямована на формування соціальної відповідальності роботодавців в державі, реалізацію соціальної політики в нових економічних умовах. Проводимо також семінари, конференції, круглі столи, різні зустрічі. Це робимо для того, щоб уникнути і запобігти масовому звільненню працівників.

Працюємо, щоб поліпшити рівень працевлаштування серед населення і робимо все можливе для максимальної зайнятості людей під час війни.

— Дякую за розмову.

Лілія Заячук.

«Гуцульський край», №18, 6.05.2022 року

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