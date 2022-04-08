Медики Косівщини лікують переселенців

Після початку повномасштабних воєнних дій росії проти України мільйони наших співвітчизників залишили свої домівки і шукають захисту в західних регіонах або за кордоном.

Косівщина щодня приймає біженців звідусіль, їх уже не одна тисяча. Дехто з приїжджих має хронічні або щойно набуті недуги. Чи звертаються вони у лікувальні заклади району? Чи зможе медична галузь краю прийняти і пролікувати додаткових хворих? На ці питання відповів директор КНП «Косівська центральна районна лікарня» Дмитро МИКИТЮК.

Ми готові до роботи в умовах воєнного стану з початку вимушеної масової міграції населення надаємо первинну і вторинну медичну допомогу тимчасово переміщеним особам, які зупинилися у Косівському районі. Керуємося чинним законодавством і наказами МОЗУ. Заздалегідь обговорили ці питання з колективом, узгодили тактику наших дій.

— Після реформ у медичній галузі хворий кроку ступити не може без направлення сімейного лікаря. Як вирішують цю проблему приїжджі, котрі втратили контакт зі своїми лікарями?

— Звертаються до місцевих. Хто хоче — укладає з нашими сімейними лікарями договори. Таких уже 27. Хто не хоче, тримається свого лікаря. Але допомогу ми надаємо всім. На сьогоднішній день у лікарську амбулаторію звернулися 168 осіб.

На прийомі у косівського ендокринолога побували 14 інсулінозалежних переселенців, їм виписали рецепти, всі отримали інсулін. До війни за окремі ліки цієї групи треба було доплачувати. Зараз виконуємо постанову КМУ, яка на період воєнного стану гарантує безкоштовну видачу всіх інсулінів. Щоб не допустити дефіциту, виписуємо інсулін діабетикам з розрахунку на один місяць. Нікому не відмовляємо, всіх обслуговуємо.

— Чи зверталися до вас онкохворі переселенці?

— Одна жінка. їй виписали знеболюючі (наркотики), дали функціональне ліжко, бо вона лежача.

— Як Ваші підлеглі поставилися до додаткового навантаження?

— З великим співчуттям і розумінням. Спілкуючись з біженцями із зони бойових дій, розуміємо: поки що у нас відносний спокій, ми живемо як у Бога за пазухою. А деякі з приїжджих пережили такі жахіття, які нам уявити важко. Безкоштовно надаємо переселенцям медикаменти за програмою «Доступні ліки». Обстеження для них теж безплатні. Приїжджі можуть звертатись у нашу поліклініку кожного робочого дня, у суботу працюють чергові лікарі. Приймальне відділення відкрите цілодобово, всі ургентні служби теж працюють. Якщо виникають якісь проблеми чи непорозуміння, переселенці можуть звертатися безпосередньо до дирекції нашого закладу.

— Хтось із приїжджих перебуває на стаціонарному лікуванні?

— В основному діти і переважно з діагнозом COVID. Справа в тому, що коли у нас ця недуга почала втрачати силу, на сході і в центрі країни вона, навпаки, поширювалася. До нас уже приїжджають інфікованими. З цієї причини спостерігаємо зростання кількості ковідних хворих і серед місцевих жителів.

— Когось із ваших лікарів мобілізували?

— Двоє наших колег пішли воювати добровольцями: лікар-травматолог і середній медичний працівник. За ними зберігаються місце роботи і середній заробіток. Ми пишаємося нашими колегами і чекаємо їхнього повернення з перемогою.

— Україну щодня обстрілюють і бомбардують. Сирени повітряних тривог лунають і на Косівщині. Чи зможуть медики району надавати допомогу населенню у разі воєнних травм» які відрізняються від мирних?

— Ми усі варіанти передбачаємо, до всього готуємося, навіть до застосування хімічної і біологічної зброї. Студентами ми все це вчили, тепер оновлюємо знання, передусім хірурги-травматологи, проводимо навчання. Українських медиків консультують іноземні фахівці, зокрема з Ізраїлю, які мають досвід роботи під час бойових дій, вони дають нам важливі рекомендації. У часи Інтернету багато корисної для нашої роботи інформації отримуємо онлайн. Медичні працівники Косівщини готові виконувати свої обов’язки і в мирний, і у воєнний час.

Четверо новонароджених

На медичному обліку у Косівській ЦРЛ зараз перебувають 29 вагітних: одна з Сєвєродонецька, інші — з Києва і Харкова, Київської області. Про це нашому часопису повідомила завідувачка акушерсько-гінекологічного відділу Ольга СЕМ’ЯНІВ.

«У жінок різні терміни вагітності — від дев’яти тижнів і більше, — розповіла Ольга Володимирівна. — Чотири вже народили. Всі пологи були вчасними. Косів записаний у свідоцтвах про народження трьох хлопчиків і однієї дівчинки, вони з Харкова, Києва і Київської області. Косівська ЦРЛ має можливість надавати допомогу у повному обсязі вагітним, породіллям, породіллям, а також жінкам з гінекологічною патологією. Усі наші приїжджі підопічні мають необхідні документи. У телефонному режимі ми контактуємо з акушер-гінекологами, які за ними спостерігали. Домовилися з колегами з Києва про те, що вони телефонуватимуть мені особисто, якщо у наш район приїдуть жінки з проблемною вагітністю, щоб ми приділили їм більшу увагу».

Ольга Сем’янів запевняє, що у лікарні є дуже хороші бебі-бокси з усім необхідним для немовлят. Мають також для новонароджених переселенців достатньо підгузків, які відділ отримав як гуманітарну допомогу.

Медики зауважили, що жінки, які виїхали із зони бойових дій, у перші дні перебувають у пригніченому психологічному стані. Вагітна з Харкова, наприклад, добиралася на Косівщину чотири важких доби. Одна породілля-переселенка мала ще й СОЛ/Ю, тому після пологів її з немовлятком перевели у дитяче відділення анестезії та інтенсивної терапії, де створені хороші умови для лікування і перебування ковідних неповнолітніх, в тому числі разом з матір’ю.

«Ми інформуємо місцевих волонтерів про всіх вагітних переселенок, які стають до нас на облік, — каже Ольга Володимирівна. — Даємо контактні телефони цих жінок, щоб волонтери про них знали і надали їм гуманітарну допомогу, у разі потреби».

Приїжджі діти хворіють легко

Про лікування неповнолітніх переселенців розповіла заступниця директора Косівської ЦРЛ з материнства і дитинства Марія Михалевська: «Точного і стабільного обліку немає, бо багато сімей зупиняються у нашому районі на один-два дні і їдуть далі, в іншу область чи за кордон. Щодня в нашій амбулаторії оглядають приблизно 10 дітей, більшість скарг на проблеми зі шлунком і симптоми ГРВІ. Лікування здебільшого амбулаторне. Серед переселенців поширений COVID.

Протягом березня у дитячому ковідному відділенні проліковано 28 приїжджих неповнолітніх, вони хворіють легко, перебувають на стаціонарному лікуванні до стабілізації стану. Як правило, їхні батьки не перереєстровують декларації, залишаються на телефонному зв’язку зі своїми педіатрами».

Марія Дем’янівна повідомила, що Косівська ЦРЛ отримала гуманітарну допомогу — підгузки, суміші, каші для немовлят і старших діток.

«На Косівщині зараз проживають двоє дітей-переселенців, хворих на фенілкетонурію, ми забезпечили їх необхідними сумішами», — заспокоїла Марія Дем’янівна.

Вона також помітила, що діти молодшого віку легше переживають нинішні події, їхній психологічний стан

здебільшого стабільний. А от старші вже більше розуміють, більше переживають, бувають замкнутими, до них потрібно знайти особливий підхід. Найбільше хвилюються батьки — за дітей.

Марія Михалевська зазначила, що у Косівській ЦРЛ також видають переселенцям довідки про інвалідність, готують потрібні документи, щоб діти з фізичними обмеженнями могли вчасно і в повному обсязі отримати всі належні їм соціальні допомоги і гарантії.

Аліса Мудрицька.

«Гуцульський край», №13, 1.04.2022 року

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