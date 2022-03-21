Замість святкових суконь — наплічники

Салон «Попелюшка» у Косові знають усі модниці — любительки індивідуального стилю. 15 років тут шили святкові сукні, ексклюзивний жіночий, чоловічий і дитячий, а також вишитий одяг. З перших днів повномасштабної війни колектив «Попелюшки» (Тетяна Бович, Наталія Корнієнко, Оксана Гринишин, Уляна Павлюк, Юрій Стріпачук, Дмитро Гринишин, Владислав Бович, Микола Клим; Уляна, Марія та Андрій Прокоп’юки) щодня безкоштовно шиють спорядження для українських воїнів-героїв, працюють навіть у суботу і неділю. їм також допомагають студенти Косівського фахового коледжу Марія Бурдилюк, Ірина Томчук та Ліна Устінова.

«Салон «Попелюшка» за допомогою лазерного крою швидко і у великій кількості виготовляє потрібні деталі, — розповідає його власниця Тетяна Бович.

— Наші хлопці придумали оригінальний метод виготовлення маскувальних сіток зразка НАТО — не лише кроїли, а й вирізали за допомогою лазера дірочки в тканині. Це швидко, надійно і не треба нічого в’язати. Сітчасті заготовки ми зшивали у полотнища 6,5×7 метрів і фарбували їх за допомогою балончиків. Виготовили чотири таких сітки.

Шиємо наплічники для військових, 34 вже відправили на фронт, бійці їх отримали, хвалили і дуже нам дякували. Відшили 40 розвантажувальних жилетів з підсумками, 30 балаклав, 150 пов’язок для військових, щоб вони могли розпізнавати своїх. Міська рада замовила 50 аптечок. Виготовили також 25 штук нош для перенесення поранених».

Більшість матеріалів власниця салону купує за свої кошти.

Вдячна всім, хто відгукнувся і допоміг з матеріалами: «Ростислав Дубей, Геннадій Кашинський, Галина Дмитрук (магазин «Фея»), ігор і Галина Машин (магазин «Вишиванка») дають тканини, стропу, резинки та інше , — каже власниця салону «Попелюшка». — Сьогодні отримали посилку з Польщі від Віри Білак. Вона прислала стропу, замки-блискавки, бігунки, регулятори. Міська рада дала гроші на фурнітуру для 50-ти аптечок. Волонтерка Юлія Таринська дала два рулони брезенту, з якого ми пошили ноші, аптечки і розвантажувальні жилети з підсумками».

Брезент або будь-яка міцна, цупка тканина, стропи, фастекси, фурнітура, карабіни — це те, чого зараз найбільше потребує салон «Попелюшка», аби шити для наших захисників спорядження, ноші — для транспортування поранених. Якщо у шафах і на горищах жителів Косівщини, на складах підприємців лежать без діла такі речі, можете віднести їх у салон «Попелюшка» — тут їх використають для потреб оборони України.

Аліса Мудрицька.

«Гуцульський край», №11, 18.03.2022 року

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