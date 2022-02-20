На Косівщині зменшується тижнева кількість виявлених випадків COVID-19

Упродовж минулого тижня на Косівщині спостерігалися ознаки стабілізації ситуації із поширенням коронавірусної хвороби. На цьому 17 лютого акцентувала увагу голова райдержадміністрації Наталія Кучма під час щотижневого брифінгу щодо епідеміологічної ситуації та проведення вакцинальної кампанії у районі. У брифінгу також взяли участь керівниця апарату РДА Ірина Іванишин і головна спеціалістка відділу економіки, агропромислового розвитку, освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та туризму РДА Леся Палагнюк.

«Кількість виявлених протягом тижня випадків COVID-19 у мешканців району перестала зростати. Проте кількість випадків госпіталізації ковідних хворих залишається на рівні минулого тижня», — зазначила очільниця виконавчої влади району.

Так, станом на 17 лютого у КНП «Косівська центральна районна лікарня» перебували 75 пацієнтів, з яких 72 особи — з підтвердженим діагнозом, троє — з підозрою на COVID-19. У медичному закладі лікувалися 10 дітей, у т.ч. 8 дітей із лабораторно підтвердженим діагнозом, двоє — з підозрою на COVID-19. 29 пацієнтів потребували кисневої дотації, з них 19 — отримували її з під’єднаних кисневих точок, 10 — отримували кисень за допомогою кисневих концентраторів.

«Щоб ситуація із госпіталізацією стабілізувалася і демонструвала спад, необхідне зростання кількості вакцинованого прошарку населення, адже щеплення запобігає тяжкому перебігу хвороби як у випадку штаму «Дельта», так і «Омікрону», — наголосила Наталія Кучма.

На Косівщині триває вакцинальна кампанія. Загалом у районі першою дозою про вакциновано 16362 особи, повний курс двома дозами антиковідної вакцини отримали 15267 людей. Бустерною дозою вже щепилися 236 краян.

«У вівторок у райдержадміністрації відбулася зустріч регіонального координатора з питань вакцинації в області Миколи Стовбана із старостами територіальних громад району. Як повідомив Микола Стовбан, у зоні найвищого ризику важкого перебігу та смерті від COVID-19 перебувають люди вікової категорії 60+ та люди із супутніми захворюваннями», — нагадала голова райдержадміністрації Наталія Кучма.

Найважче хворіють, потрапляють до реанімації і помирають від COVID-19 літні люди, які не були вакциновані. За даними Міністерства охорони здоров’я України, 8 із 10 людей, які померли від наслідків коронавірусної хвороби в Україні, старші 60 років.

Потребують вакцинації й люди із такими хронічними недугами як бронхіальна астма, діабет, серцево-судинні захворювання. Як зазначають медики, жодна із цих хвороб не є протипоказанням до проведення профілактичних щеплень.

Як повідомляє КНП «Косівська центральна районна лікарня», серед 75 хворих, які перебували у лікарні 17 лютого, лише 6 вакцинованих, перебіг хвороби у них не є важким.

За весь час пандемії у районі захворіли 11833 людини, 10777 — одужали. Зафіксовано 206 летальних випадків від ускладнень коронавірусної хвороби. На жаль, впродовж минулого тижня підступна хвороба обірвала життя трьох мешканців Косівщини.

«Врятувати життя і дозволити жити звичним життям допоможе лише вакцинація. Дієвість вакцинації проти COVID-19 є очевидною, — додала Наталія Кучма.

— Наразі в районі доступними є вакцини Coronovac, Moderna та Pfizer. Не зволікайте з вакцинацію».

Нагадуємо: якщо ви чи ваша близька людина не можете самостійно пересуватися, можете залишити заявку на приїзд мобільної бригади до вашого дому за телефоном (095) 1778715 чи через вашого сімейного лікаря.

За повідомленням РДА.

«Гуцульський край», №7, 18.02.2022 року

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