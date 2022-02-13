Про епідеміологічну ситуацію і хід вакцинальної кампанії на Косівщині

У райдержадміністрації відбувся брифінг, на якому обговорили питання щодо захворюваності на COVID-19 та низького відсотка (23) вакцинування від цієї недуги жителів Косівщини. Його розпочала голова РДА Наталія Кучма.

На запитання відповідали медична директорка КНП «Косівська центральна районна лікарня» Світлана Томенко і начальник Косівсько-Верховинського міжрайонного відділу ДУ «Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ» Анатолій Узюмов. Медична директорка Світлана Томенко проінформувала, що станом на .8 лютого в закладі розгорнуто І10 ліжок для лікування пацієнтів з COVID-19.

3 початку року в стаціонарних відділеннях КНП «Косівська ЦРЛ» медичну допомогу отримав 351 хворий на COVID-19, з них у січні — 212, у лютому — 139.

За вказаний період померли від ускладнень коронавірусної інфекції 13 осіб, з них 8-у січні та 5-у лютому.

Загалом стаціонарного лікування потребували 25 вакцинованих людей, що складає 7% від загальної кількості госпіталізованих, з них 15-у січні та 10 — у лютому.

Впродовж останньої хвилі пандемії спостерігається зростання захворюваності серед дітей. У січні проліковано 32 хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19, у лютому — 10 дітей.

Станом на 9 лютого в стаціонарних відділеннях лікувалися 78 пацієнтів, з них 71 з підтвердженим діагнозом, 7 — з підозрою на COVID-19, серед яких — 5 дітей , З — з підтвердженим діагнозом, 2 — з підозрою. У реанімаційному відділенні — 3 пацієнтів, з них 2 отримують СРАР терапію.

33 пацієнти потребують кисневої дотації, з них 23 під’єднані до кисневих точок, 10 отримують кисень за допомогою кисневих концентраторів. За минулу добу одужало 8 пацієнтів, на жаль, один — помер, поступило 7 пацієнтів.

Світлана Томенко наголосила, що у вакцинованих пацієнтів — легкий перебіг хвороби і вони не потребують кисневої допомоги. Також легше переносять цю недугу діти.

На брифінгу особливу увагу приділили питанню вакцинації жителів району через те, що спостерігається низький відсоток вакцинованих. Як наголосив начальник Косівсько-Верховинського міжрайонного відділу ДУ «Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ» Анатолій Узюмов, — у цьому році значно знизився відсоток вакцинованих тому, що чимало людей критично ставляться до цього.

Основною причиною є низька свідомість наших земляків і відсутність роз’яснювальної роботи.

Світлана Томенко зауважила, що є чимало громадян, які не задекларовані у сімейних лікарів і не хочуть вакцинуватися. Обговорювали питання вакцинування людей старших 60 років, які перебувають у групі ризику. Йшлося також про те, що у районі є достатня кількість вакцини, але чомусь люди зволікають зі щепленнями. Якщо повністю буде провакциноване населення, тоді скоріше подолається коронавірусна хвороба, бо, як свідчать факти, — вакциновані люди переносять набагато легше цю важку недугу.

Голова райдержадміністрації подякувала присутнім за участь у брифінгу, а також звернулася до жителів Косівщини проявити свідомість — не займатися самолікуванням, а звертатися до сімейних лікарів, дбати про своє здоров’я і близьких людей. Також вона закликала всіх вакцинуватися, щоб якнайшвидше подолати пандемію.

Вікторія Кушнірчук.

«Гуцульський край», №6, 11.02.2022 року

Пацієнти, які мають прояви грипу, гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SaRS-СоV-2, або гострого респіраторного захворювання, можуть відкрити електронний лікарняний у дистанційному режимі.

Міністерство розробило та видало наказ від 4.02.2022 № 233 «Про особливості формування медичних висновків в окремих випадках», який пройшов державну реєстрацію в Міністерстві юстиції. Таке рішення пов’язане з необхідністю безперервно надавати медичну допомогу та зменшити навантаження на лікарів.

«Ні для кого не секрет, що пандемія позначилась на медичній системі. Якщо порівнювати «допандемійні» часи, то зараз навантаження на усіх лікарів збільшено в рази. Щоб хоча б якось зняти частину навантаження з’ медиків, ми вирішили зменшити час прийому на відкриття медичного висновку про тимчасову непрацездатність для людей, які мають симптоми, як під час COVID-19», — пояснила деталі рішення заступниця міністра Марія Карчевич.

Тобто, в разі наявності симптомів гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, грипу або гострої респіраторної інфекції, пацієнт може зателефонувати до свого лікаря й отримати від нього рекомендації щодо лікування.

За результатами такої консультації лікар може сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН) на період до 5 днів, який є основою для відкриття електронного лікарняного. Якщо хвороба триватиме довше, пацієнт має звернутися до лікаря на особистий огляд для подовження терміну своєї непрацездатності шляхом створення нового МВТН у межах цього випадку.

За повідомленням РДА.

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