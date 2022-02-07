Територіальна оборона важлива для нашої безпеки
7 Лютого, 2022 | Коментувати | Переглядів: 143
Косівський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки проводить набір на вакантні посади для проходження військової служби за контрактом осіб офіцерського складу та солдатів, сержантів запасу в Косівський окремий батальйон територіальної оборони Сил територіальної оборони.
У чому переваги такої служби?
Усі військовослужбовці І гарантовано отримуватимуть грошове забезпечення | відповідно до штатного розпису:
- солдати, сержанти — від 11000 грн;
- офіцери запасу — від 14000 грн.
Військових забезпечуватимуть безоплатною кваліфікованою медичною допомогою у військово-медичних закладах охорони здоров’я.
Військові служитимуть поруч із домівкою і захищатимуть свою малу Батьківщину та родину. В особливий період укомплектування частин здійснюватиметься військовослужбовцями за контрактом, за призовом — особами офіцерського складу та територіальним резервом. Вони обійматимуть офіцерські, старшинські, сержантські та солдатські посади.
Усім військовослужбовцям зберігатиметься місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі, незалежно від підпорядкування та форми власності, й у фізичних осіб-підприемців, у яких вони працювали на час призову.
Крім того, на час дії особливого періоду в разі призову на військову службу виплата пенсії для армійців, які її отримували, не припиняється, а після звільнення зі служби — підлягає обов’язковому перерахунку.
Крім того, що територіальна оборона важлива для нашої спільної безпеки, це ще й можливість займатись цікавою і гідною справою. Особливо підійде тим, хто бажає служити, але з тих чи інших причин не може виїжджати в район проведення ООС.
Всіх охочих просимо звертатись за детальною інформацією до Косівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за адресою: с. Старий Косів, вул.Шевченка, 2д. Телефон: (067) 8831720.
Косівський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.
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