Територіальна оборона важлива для нашої безпеки

Косівський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки проводить набір на вакантні посади для проходження військової служби за контрактом осіб офіцерського складу та солдатів, сержантів запасу в Косівський окремий батальйон територіальної оборони Сил територіальної оборони.

У чому переваги такої служби?

Усі військовослужбовці І гарантовано отримуватимуть грошове забезпечення | відповідно до штатного розпису:

солдати, сержанти — від 11000 грн;

офіцери запасу — від 14000 грн.

Військових забезпечуватимуть безоплатною кваліфікованою медичною допомогою у військово-медичних закладах охорони здоров’я.

Військові служитимуть поруч із домівкою і захищатимуть свою малу Батьківщину та родину. В особливий період укомплектування частин здійснюватиметься військовослужбовцями за контрактом, за призовом — особами офіцерського складу та територіальним резервом. Вони обійматимуть офіцерські, старшинські, сержантські та солдатські посади.

Усім військовослужбовцям зберігатиметься місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі, незалежно від підпорядкування та форми власності, й у фізичних осіб-підприемців, у яких вони працювали на час призову.

Крім того, на час дії особливого періоду в разі призову на військову службу виплата пенсії для армійців, які її отримували, не припиняється, а після звільнення зі служби — підлягає обов’язковому перерахунку.

Крім того, що територіальна оборона важлива для нашої спільної безпеки, це ще й можливість займатись цікавою і гідною справою. Особливо підійде тим, хто бажає служити, але з тих чи інших причин не може виїжджати в район проведення ООС.

Всіх охочих просимо звертатись за детальною інформацією до Косівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за адресою: с. Старий Косів, вул.Шевченка, 2д. Телефон: (067) 8831720.

Косівський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

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