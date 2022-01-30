Оперативна інформація про поширення COVID-19 в області та районі
30 Січня, 2022 | Коментувати | Переглядів: 80
26 січня в Івано-Франківській області зареєстровано 2862 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Цього дня: одужали — 387 осіб, померли — 13 осіб.
За весь час пандемії в області захворіли — 153688 осіб, зокрема: 8552 дітей; 3892 медичних працівників. Одужали — 124994 осіб. Померли — 3228 жителів області.
В області здійснено тестувань за добу 26 січня: методом ПЛР — 5303 досліджень; методом ІФА — 263 досліджень.
Кількість нових позитивних випадків, що зареєстровані протягом доби:
- Косівська ОТГ — 108;
- Космацька ОТГ — 5;
- Кутська ОТГ — 78;
- Рожнівська ОТГ — 11;
- Яблунівська ОТГ — 9.
Дотримуйтесь карантинних вимог! Подбайте про вакцинацію для себе та своїх близьких, адже це рятує життя кожного! Бережіть себе та своїх рідних.
За повідомленням Державної установи «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».
Центр масової вакцинації тимчасово переміщено!
Повідомляємо про те, що центр масової вакцинації, який функціонував у місті Косові на базі Будинку культури та дозвілля Косівської міської ради, тимчасово переміщено до КНП «Косівська центральна районна лікарня» у кімнату, де раніше розташовувався кабінет комп’ютерної томографії.
Дякуємо за розуміння.
За повідомленням Косівської РДА.
«Гуцульський край», №4, 28.01.2022 року
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