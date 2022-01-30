Оперативна інформація про поширення COVID-19 в області та районі

26 січня в Івано-Франківській області зареєстровано 2862 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Цього дня: одужали — 387 осіб, померли — 13 осіб.

За весь час пандемії в області захворіли — 153688 осіб, зокрема: 8552 дітей; 3892 медичних працівників. Одужали — 124994 осіб. Померли — 3228 жителів області.

В області здійснено тестувань за добу 26 січня: методом ПЛР — 5303 досліджень; методом ІФА — 263 досліджень.

Кількість нових позитивних випадків, що зареєстровані протягом доби:

Косівська ОТГ — 108;

Космацька ОТГ — 5;

Кутська ОТГ — 78;

Рожнівська ОТГ — 11;

Яблунівська ОТГ — 9.

Дотримуйтесь карантинних вимог! Подбайте про вакцинацію для себе та своїх близьких, адже це рятує життя кожного! Бережіть себе та своїх рідних.

За повідомленням Державної установи «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».

Центр масової вакцинації тимчасово переміщено!

Повідомляємо про те, що центр масової вакцинації, який функціонував у місті Косові на базі Будинку культури та дозвілля Косівської міської ради, тимчасово переміщено до КНП «Косівська центральна районна лікарня» у кімнату, де раніше розташовувався кабінет комп’ютерної томографії.

Дякуємо за розуміння.

За повідомленням Косівської РДА.

«Гуцульський край», №4, 28.01.2022 року

Коментарі