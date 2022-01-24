На Косівщині зростає кількість хворих на COVID-19

Про це йшлося на нараді у голови райдержадміністрації Наталії Кучми із керівниками установ району, головами територіальних громад та працівниками райдержадміністрації.

Із цього питання доповідали директор КНП «Косівська центральна районна лікарня» Косівської міської ради Дмитро Микитюк, начальник Косівсько-Верховинського міжрайонного відділу ДУ «ІФОЦКПХ МОЗУ» Анатолій Узюмов, головний спеціаліст Косівського відділу Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Володимир Волковецький та начальник відділу економіки, агропромислового розвитку, освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та туризму райдержадміністрації Василь Жмендак.

Як повідомив Дмитро Микитюк, на ранок 17 січня 2022 року на лікуванні у Косівській ЦРЛ перебували 55 пацієнтів, у т.ч. — 13 дітей. У 43-х хворих діагноз COVID-19 підтвердився, 12 — очікували результатів тестів. 23 госпіталізованих потребували кисневої терапії.

«Спостерігаємо. чергову хвилю захворюваності на COVID-19. Наразі можна говорити про зниження агресивності вірусу, проте його контагіозність викликає занепокоєння», — зазначив директор медичного закладу Дмитро Микитюк.

Слід додати, що серед 55-ти госпіталізованих до Косівської районної лікарні є лише 8 вакцинованих двома дозами пацієнтів. У них стан середньої важкості.

«Імунізація — єдиний можливий варіант, щоб уберегтися від важкого перебігу хвороби. Ми повинні працювати у напрямку нарощування темпів вакцинації від COVID-19», — звернулася до голів територіальних громад Наталія Кучма.

Нагадуємо, що правильне використання масок, дотримання дистанції, регулярне миття рук та вакцинація проти COVID-19, як і раніше, залишаються ефективними та простими заходами, щоб вберегтися від інфікування коронавірусною хворобою.

За повідомленням РДА.

Коментарі