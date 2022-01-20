Оперативна інформація про поширення COVID-19 в області та районі

Станом на 20 січня в Івано-Франківській області протягом минулої доби зареєстровано 2777 нових випадків коронавірусної хвороби. Також за минулу добу у області одужали 492 особи, зареєстровано 5 летальних випадків.

За весь час пандемії в області захворіли 139287 осіб, зокрема: 7224 дитини і 3707 медичних працівників; одужали — 123099 осіб; летальних випадків — 3177. В області за добу здійснено тестувань: методом ПЛР — 4647 досліджень; методом ІФА — 231 дослідження. У Косівському районі захворіли 200 осіб, з них 22 дітей, одужали — 29, летальних випадків — 0.

Кількість нових позитивних випадків, що зареєстровані протягом доби в територіальних громадах: Косівська — 112, Космацька — 1, Кутська — 54, Рожнівська — 29, Яблунівська ОТҐ-4.

За повідомленням ДУ «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб» МОЗ України.

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