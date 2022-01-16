Виїзна нарада у Косівській ЦРЛ

У комунальному некомерційному підприємстві «Косівська центральна районна лікарня» відбулася виїзна нарада щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої пожежею. У ній взяли участь голова ОДА Світлана Онищук, тв.о. голови ДСНС України Сергій Крук і перший заступник міністра охорони здоров’я України Олександр Комаріда. Вони оглянули реанімаційне відділення лікарні, де виникло загорання, поспілкувалися із керівництвом медичного закладу і членами постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я і соціальної політики.

Як зазначила Світлана Онищук, Косівська ЦРЛ є однією із 26 медичних закладів області, що надають допомогу хворим на коронавірус. Тому, зважаючи на епідемічну ситуацію, сьогодні першочерговим завданням є відновлення роботи відділення.

«Для нас дуже важливо, щоб реанімаційне відділення Косівської лікарні працювало, — наголосила керівниця ОДА. — За попередніми підрахунками на відновлення відділення необхідно понад сім мільйонів гривень. За ці кошти плануємо провести ремонтні роботи та придбати медичне обладнання».

Т.в.о. голови ДСНС Сергій Крук поінформував учасників про заходи, які вживали рятувальники під час ліквідації надзвичайної ситуації. Так, головні зусилля вогнеборців, які прибули на місце події вже через 5 хвилин після виклику, зосереджувалися одночасно на двох напрямках — пошуку і рятуванні людей, а також гасінні пожежі. її вдалося ліквідувати в тих розмірах, яких вона набула на момент прибуття першого пожежно-рятувапьного підрозділу, а це — 55 кв м. Рятувальники, застосовуючи захисні апарати, винесли трьох хворих із реанімаційного відділення, охопленого вогнем. Разом з тим, ще до прибуття підрозділів ДСНС, медперсонал вивів із небезпечної зони 12 хворих. На жаль, були і загиблі.

Сергій Крук додав, що пожежа класифікована як надзвичайна ситуація техногенного характеру місцевого рівня, і запропонував вжити ряд додаткових комплексних заходів, спрямованих на посилення протипожежного стану закладів охорони здоров’я і попередження загибелі людей.

Йдеться, зокрема, про посилення контролю за експлуатацією медперсоналом медичного обладнання, а також про необхідність перевірити устаткування, що використовують у закладах охорони здоров’я на предмет його безпечної експлуатації. Перевірку необхідно виконати спільно з облдержадміністраціями, підрозділами охорони праці України та всіма організаціями, які встановлюють медичне обладнання.

«На період свят потрібно збільшити кількість обслуговуючого медичного персоналу та додатково підготувати його до дій у разі виникнення пожеж і надзвичайних ситуацій», — сказав доповідач. Сергій Крук також акцентував увагу присутніх на необхідності спрямувати кошти на фінансування заходів для усунення порушень у сфері пожежної і техногенної безпеки.

Разом з тим, ДСНС проведе додаткові інструктажі з посадовими особами закладів охорони здоров’я щодо дотримання вимог пожежної безпеки та практичні відпрацювання дій підрозділів і чергового персоналу на пожежі.

Олександр Комаріда зазначив, що «кисень» останнім часом став топ-темою для всіх: це стосується і його постачання, і подачі. Трагедія, що трапилася у Косівській ЦРЛ, повинна стати уроком для всіх медичних працівників та управлінців у галузі охорони здоров’я.

«Безпечне поводження з киснем має стати аксіомою, від якої не можна відходити», — підкреслив урядовець. Він також додав, що найближчим часом для керівників медичних закладів проведуть навчання щодо безпечного поводження з киснем, щоб таких трагічних ситуацій більше не було.

За повідомленням РДА.

«Гуцульський край», №1–2, 14.01.2022 року

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