Пожежа у Косівській ЦРЛ: п’ятеро людей загинули, відділення реанімації вигоріло вщент

Факти

28 грудня о 21:22 год. на пункт зв’язку 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Косова надійшло повідомлення про пожежу в реанімаційному відділенні Косівської ЦРЛ. На місце виклику негайно виїхали пожежно-рятувальні підрозділи.

Загалом у цей час в лікарні перебували 262 особи, з них — 212 пацієнтів, 48 медичних і двоє технічних працівників. Пожежа виникла на першому поверсі чотириповерхового корпусу лікарні, на площі 55 кв.м, у палаті реанімаційного відділення, де на той час перебували семеро пацієнтів.

До прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів персонал лікарні самостійно евакуював 12 хворих. Рятувальники врятували ще трьох пацієнтів. До ліквідації пожежі залучили дев’ять одиниць спеціалізованої техніки та 33 осіб. На місці події працювали вісім бригад екстреної медичної допомоги.

Жертви і постраждалі

За попередніми даними, під час пожежі загинули четверо пацієнтів: два чоловіки (76 і 80 років) і дві жінки (58 та 76 років). Менш ніж через добу померла від опіків 46-річна молодша медсестра.

Під час пожежі отримали опіки четверо працівників лікарні: один лікар, дві медичні сестри та санітарка. Трьох із них о першій годині ночі 29 грудня доправили в Івано-Франківську обласну клінічну лікарню. Двох жінок — в реанімаційне відділення, лікаря — в опікове.

Найважчим був стан 46-річної молодшої медичної сестри. Площа опіків сягала майже 90 відсотків, її підключили до апарата штучної вентиляції легень. Жінка була нетранспортабельною. Врятувати її не вдалося. Увечері 29 грудня постраждала померла.

Інша медична працівниця (1962 року народження) отримала 60% опіків тіла другого ступеня, перебуває у критичному стані. Увечері, 29 грудня, її доправили спеціальним рейсом літака медичної авіації на лікування у Київ, в опіковий центр. Хвору супроводжували лікар-реаніматолог та інші медпрацівники.

Третій пацієнт обласної клінічної лікарні — лікар Косівської ЦРЛ, 1954 року народження — отримав 15 відсотків опіків і перебуває зараз в опіковому відділенні. Його стан — стабільно важкий.

Наслідки

Відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії Косівської ЦРЛ вигоріло вщент, наразі реанімації у нашому районі немає. Через пожежу вийшла з ладу теплотраса лікарні. Корпус, на першому поверсі якого виникла пожежа, залишився без тепла. Пацієнтів пологового, травматологічного та хірургічного відділень евакуювали в інші відділення.

Перші версії

Поки ведеться розслідування, озвучують кілька версій ймовірних причин виникнення пожежі:

грубе порушення правил пожежної безпеки (зокрема, запалювання свічки після смерті пацієнта у приміщенні реанімації, перенасиченому киснем);

несправність комунікацій, які проводили кисень до палат реанімаційного відділення.

Розслідування

При управлінні Держпраці в області створили комісію, яка працює на місці надзвичайної події і вивчає ситуацію.

Івано-Франківська обласна прокуратура відкрила процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом пожежі в КНП «Косівська ЦРЛ», під час якої загинули пацієнти та постраждали медики.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 270 ч.2 КК України (порушення встановпених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки). Призначено низку експертиз для з’ясування причин виникнення пожежі.

Сумна тенденція

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає вжити заходів, щоб запобігти надзвичайним ситуаціям у закладах охорони здоров’я Прикарпаття: «Це не єдиний випадок виникнення пожеж у закладах охорони здоров’я Івано-Франківської області в 2021 році. Так, за інформацією Головного управління ДСНЄ, 15 квітня 2021 року сталася пожежа в інфекційному відділенні Долинської центральної районної лікарні. Рівно через місяць, 15 травня, виникла пожежа в Лисецькій центральній районній лікарні. На щастя, в обох випадках тоді обійшлося без жертв», — наголосила Людмила Денісова.

Прикарпаття в жалобі

Обласна та районна державні адміністрації, Косівська міська рада оголосили 30 грудня днем жалоби за загиблими у пожежі в Косівській центральній районній лікарні.

Підготувала Аліса Мудрицька.

З глибоким сумом і скорботою дирекція КНП «Косівська ЦРЛ» повідомляє, що увечері 28 грудня у приміщенні відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії КНП «Косівська ЦРЛ» виникла пожежа, унаслідок якої загинули чотири пацієнти відділення і постраждали від опіків різного ступеня три медичних працівники, які перебували на зміні. Дирекція і ввесь колектив лікарні висловлюють щирі співчуття родинам загиблих пацієнтів і просять молитовної підтримки для наших колег, які перебувають у опіковому відділенні. У таку нелегку хвилину просимо згуртування громади навколо цієї трагедії і підтримки в подоланні її наслідків. Для допомоги постраждалим медичним працівникам відкрито рахунок: код ЄДРПОУ 43882196, р/р UA823365030000026001300921528 в Ощадбанку, одержувач — Первинна профспілкова організація працівників охорони здоров’я КНП «Косівська ЦРЛ»; призначення — посильна допомога постраждалим. Дирекція КНП «Косівська ЦРЛ».

«Гуцульський край», №53, 31.12.2021 року

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