Завершальна сесія. Що розглядали

Минулого тижня відбулася дев’ята сесія районної ради восьмого демократичного скликання. Її вів голова районної ради Зеновій Томащук. У пленарному засіданні брали участь голова райдержадміністрації Наталія Кучма та депутатка обласної ради Оксана Мельниченко.

IX сесія районної ради, яку провели 16 грудня, була завершальною в цьому році. Отож, депутати працювали з новорічно-різдвяним настроєм, якого їм додавали мерехтливі спалахи гірлянд святково прибраної ялинки, що красувалася в просторій залі. Першим розглянули питання про прийняття до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Косівського району рухомого майна Смоднянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів Івано-Франківської обласної ради. А вже наступним рішенням рухоме майно цього навчального закладу передали у власність Косівської територіальної громади.

Мандрівна, з погляду бюджетного фінансування (в народі іменована «лісна»), школа, бо колись була обласного підпорядкування, згодом — районного, тепер належить Косівській територіальній громаді. Зараз у її приміщеннях навчаються здобувані освіти Старокосівського ліцею.

Депутати внесли зміни до методики розрахунку пропорції розподілу між районним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем та в порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району. Також затвердили: у новій редакції додаток №2 до переліку нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району; план діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік.

Далі обранці сконцентрували свою увагу на розгляді: встановлення меж с. Рожнова Рожнівської сільської територіальної громади та на затвердженні проекту землеустрою; встановлення меж с.Хімчина Рожнівської ТГ і затвердженні проекту землеустрою.

На пленарному засіданні розглянули блок бюджетних питань, а саме: про внесення змін до районного бюджету на 2021 рік; про районний бюджет на 2022 рік; про схвалення прогнозу районного бюджету на 2022–2024 роки.

На сесії розглянули та затвердили районні програми, зокрема: програму забезпечення діяльності управління господарського забезпечення реконструкції та розвитку районної ради на 2022 рік; програму розвитку комунальної установи «Трудовий архів Косівського району»; районну цільову програму сприяння розвитку громадянського суспільства на 2022–2026 роки.

Депутати також ухвалили ряд звернень до обласної ради та до центральних органів виконавчої влади.

З усіх розглянутих питань, що були внесені до порядку денного IX сесії районної ради, депутати ухвалили відповідні рішення.

Ігор Сусак.

«Гуцульський край», №52, 24.12.2021 року

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