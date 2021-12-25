У Косівській ЦРЛ від ускладнень коронавірусної інфекції помер 28 річний пацієнт

Зранку 22 грудня у ковідному госпіталі Косівської ЦРЛ перебували 38 пацієнтів. П’ятеро з них, і це діти, очікували результатів ПЛР-тестів. У 33-х дорослих діагноз підтвердився. Двоє пацієнтів лежали у реанімації: один дихав за допомогою кисневої маски, другий — за допомогою апарата СіПАП.

27 інших пацієнтів теж потребували кисневої терапії і отримували її: шестеро — через концентратори, 21 — через кисневі точки. Про це повідомила медична директорка КНП «Косівська ЦРЛ» Світлана Томенко.

«Спостерігаємо зменшення кількості хворих, — каже Світлана Іванівна. — 21 грудня було госпіталізовано четверо осіб, а виписали — десятеро. На жаль, за минулих два тижні від ускладнень коронавірусної інфекції померли дев’ятеро осіб. Серед них — 28-річний не вакцинований чоловік. Восьмеро померлих — старшого віку: три жінки (70, 75 і 82 роки) і п’ятеро чоловіків (59,64, 77,79 і 81 рік).

З початку 2021 року COVID-19 на Косівщині обірвав життя 124-х наших краян, що у два з половиною рази більше, ніж у 2020 році. Як бачимо, штам Дельта набагато агресивніший за попередні штами коронавірусної інфекції», — констатує медична директорка Косівської ЦРЛ. Світлана Томенко повідомила, що 22 грудня на стаціонарному лікуванні у ковідному госпіталі перебували троє вакцинованих пацієнтів. Двоє отримали дві дози, третій — одну.

«Ці щеплені хворі — «не важкі», — запевняє Світлана Іванівна. — За минулих два тижні серед померлих і тих, хто потрапив у реанімацію, щеплених не було».

Аліса Мудрицька.

«Гуцульський край», №52, 24.12.2021 року

Як працюватимуть центри масової вакцинації на новорічні свята

У перші дні нового року усі центри та пункти масової вакцинації, які проводять щеплення від COVID-19, будуть зачиненими. Про це під час брифінгу заявила заступниця міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія КАРЧЕВИЧ.

«Пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 1 та 2 січня працювати не будуть», — пояснила Марія Карчевич. Заступниця міністра нагадала, що дізнатися графік роботи та записатися на щеплення можна на сайті уассіпаІіоп.соуісШ.доу.иа або через контакт-центр МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

Не відкладайте щеплення проти COVID-19 на післясвятковий період. Вакцинуйтеся, щоб наступний рік приносив вам тільки приємні несподіванки!

За повідомленням РДА.

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