Косівська ДПІ провела семінар щодо новацій податкового законодавства

9 грудня Косівська ДПІ провела семінар щодо новацій податкового законодавства, реєстрації та використання РРО/ПРРО для ФОП — платників єдиного податку 2, 3, 4 груп за участю голови Косівської райдержадміністрації Наталії Кучми, голови районної ради Зеновія Томащука та представників Головного управління ДПС в Івано-Франківській області. Керівники району привітали учасників заходу, висловивши сподівання, що зміни в законодавстві сприятимуть наповненню місцевих бюджетів усіх рівнів.

У вступному слові начальниця Косівської ДПІ Оксана Мельниченко ознайомила присутніх з роботою Центру обслуговування платників податків у 2021. Протягом поточного року працівники Косівської ДПІ надали близько 8000 адміністративних послуг, в тому числі 1000 — в електронному вигляді. Оксана Михайлівна наголосила, що в умовах децентралізації в полі зору податківців перебуває питання своєчасності надходжень платежів до місцевих бюджетів.

Очільниця ДПІ акцентувала увагу, що відповідно до чинного законодавства, згідно з законами 128-ІХ та 129-IX від 20.09.2019 року вводиться використання РРО/ПРРО для ФОП — платників єдиного податку 2, 3, 4 груп. На цих новаціях податкового законодавства детально зосередилися представники Головного управління ДПС в Івано-Франківській області.

Про порядок реєстрації програмних РРО представникам бізнесу, фізичним особам-підприємцям, покроково та детально демонстрував відеопрезентацію головний державний інспектор управління електронних сервісів Андрій Кріцак. У навчанні взяли участь близько 150 підприємців, оскільки це питання є доволі актуальним, адже з 1.01.2022 року використання РРО є обов’язковим для усіх підприємців — платників єдиного податку 2, 3,4 груп.

Заступник начальника відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту Ігор Кравець наголосив на порядку застосування програмних РРО/ ПРРО, необхідності дотримання чинних нормативних актів. Увагу присутніх І. Кравець зосередив на підставах для проведення перевірок та особливостях ведення обліку товарних запасів та їх реалізації. У відкритому діалозі було надано вичерпні відповіді на всі запитання. Представники бізнесу, податківці зазначили, що до будь-яких змін треба бути готовими і проінформованими.

«Гуцульський край», №51, 17.12.2021 року

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