Неінфекційні захворювання і COVID-19

Всім уже відомо, що коронавірусне захворювання — це інфекційна хвороба, яку спричиняє вірус SARS-CoV-2. Вона передається повітряно-крапельним та контактно-побутовим шляхом. А от неінфекційні захворювання (НІЗ) — це хворобливі стани, які не передаються від людини до людини, тривало перебігають і повільно прогресують, погіршують психоемоційне і фізичне здоров’я. Неінфекційні захворювання з’являються внаслідок поєднання генетичних, фізіологічних, екологічних і поведінкових чинників.

До основних типів НІЗ відносять серцево-судинні, онкологічні, хронічні респіраторні захворювання, цукровий діабет, що призводять до 91 % смертей в Україні.

З метою оцінки основних поведінкових і біологічних факторів ризику неінфекційних захворювань, у 2019 році вперше в Україні провели опитування населення з медичним обстеженням, узгоджене з принципами, методами та процедурами поетапного підходу до епіднагляду, який схвалено ВООЗ.

Експерти ВООЗ довели тісний зв’язок НІЗ з умовами і способом життя та загальновизнаними чинниками ризику. Серед останніх виділяють дві групи:

метаболічні: артеріальна гіпертензія, надмірна маса тіла, високий вміст глюкози та ліпідів у крові;

поведінково обумовленні: високі рівні споживання алкоголю і тютюну, гіподинамія, надмірне споживання солі.

Щоб покращити ситуацію з прогресування НІЗ, у п’яти областях України запроваджено україно-швейцарський проект «Діємо для здоров’я» (листопад 2020 року — листопад 2024 року), який має на меті зменшити тягар хвороб і запобігти передчасній смертності, а також підвищити тривалість життя шляхом запровадження інтегрованого підходу до профілактики, лікування і контролю неінсрекційних захворювань.

Чому люди з НІЗ мають більше ризиків розвитку ускладнень від COVID-19?

Високий рівень цукру в крові пригнічує імунну відповідь і робить людей більш вразливими до інфекцій. Пацієнти, що борються з раком або мають онкологію в анамнезі, також ризикують захворіти. Головна причина — ослаблення імунінету, спричинене протираковим лікуванням.

Серцево-судинні захворювання — найпоширеніша супутня патологія серед хворих на коронавірус. Цитокіновий шторм (неконтрольоване виділення речовин, які провокують запалення, стимулює імунні клітини атакувати власний організм) під час COVID-19 викликає пряме пошкодження міокарда (серцевого м’яза) та призводить до тромбоутвореня.

Навіть пацієнти з легкою формою зазнають пошкодження серцево-судинної системи. За дослідженнями JAMA Cardiology, 60% людей, які захворіли на коронавірус і не мали до того серцево-судинних захворювань, після хвороби отримали активний міокардит.

Пандемія COVID-19 стала нагадуванням про вплив супутніх НІЗ, які згубно впливають як на тяжкість захворювання, так і на тривалість хвороби. Саме тому людям з супутніми НІЗ треба суворо дотримуватися усіх протиепідемічних правил. За перших ознак ГРВІ звертатися до свого лікаря. Вакцинуватися.

Анастасія Ходан,

лікарка загальної гігієни Косівсько-Верховинського відділу ДУ «ІФОУКПХ МОЗ».

«Гуцульський край», №49, 3.12.2021 року

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