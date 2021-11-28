Хвиля пандемії не відступає

Захворюваність на COVID-19 у нашому районі залишається тривожною. Про це заявив директор комунального некомерційного підприємства «Косівська центральна районна лікарня» Косівської міської ради Дмитро Микитюк.

За його, словами, у лікарні стабільно перебувають 80–90 госпіталізованих з коронавірусною інфекцією та пневмонією. їх кількість не зменшується. Реанімаційне відділення переповнене важкими хворими. Дмитро Михайлович закликає щепитися від підступної недуги. Вакцина значно полегшує, а точніше уберігає від важкої форми захворювання. Він стверджує, що у ЦРЛ під кисневим диханням не було жодного пацієнта, який отримав дві дози вакцини.

Медики переконують, що вакцинування допоможе сформувати колективний, а загалом і суспільний імунітет до вірусу, що захистить людей від інфікування чи важкого перебігу хвороби. У районі функціонує центр масової вакцинації у міському Будинку культури та дозвілля, пункт вакцинації в Косівській ЦРЛ, а також працює виїзна мобільна бригада.

До речі, у листопаді стало значно більше охочих щепитися ніж у вересні та жовтні. Вакцинують препаратами Пфайзер, Коронавак, Астразенека. Серед охочих отримати ін’єкцію є достатньо молоді. Неповнолітніх вакцинують у присутності батьків.

А коли готувався до друку цей випуск часопису, директор КНП «Косівська ЦРЛ» Д.Микитюк надав редакції таку інформацію: «Станом на 25 листопада ситуація із захворюваністю на COVID-19 у районі дещо стабілізувалася. Загальна чисельність хворих становить 74 особи, з них 69 — з підтвердженим діагнозом, 5 — очікують на результати ПЛР-тестувань. З 74 осіб, хворих на COVID-19, — четверо дітей, з них: троє — з підтвердженим діагнозом, одна дитина очікує на результати ПЛР-тестування, 61 особа — кисневозалежна. З 74 хворих — семеро вакцинованих.

Ігор Сусак.

«Гуцульський край», №48, 26.11.2021 року

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