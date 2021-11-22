Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 в районі та області

Станом на 17 листопада у ковідних відділеннях КНП «Косівська ЦРЛ» на стаціонарному відділенні перебувало 86 пацієнтів, 82 — з підтвердженим діагнозом, 4 — очікують результатів. Серед госпіталізованих — 6 дітей, 5 — з підтвердженим діагнозом, одна очікує результату. 63 пацієнтів потребують кисневої терапії, 28 хворих перебувають на кисневих концентраторах, 35 — на кисневих точках. У реанімаційному відділенні перебуває 4 пацієнтів, які отримують СРАР (сіпап)-терапію.

За минулу добу на стаціонарне лікування поступило 10 пацієнтів, 6 — з підтвердженим діагнозом, 4 — з підозрою на коронавірусну хворобу. Виписано 10 хворих, одна людина померла за добу. Загалом за тиждень з 10 по 17 листопада померло 5 осіб, 4 жінки і один чоловік, усі похилого віку.

Світлана Томенко,

медична директорка КНП «Косівська ЦРЛ».

Станом на 18 листопада в Івано-Франківській області протягом минулої доби зареєстровано 819 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Також за минулу добу в області одужали 743 особи, зафіксовано 22 летальних випадки.

За весь час пандемії в області захворіли 116360 осіб, зокрема: 5446 дітей, 3410 медичних працівників, одужали 98374 особи, летальних випадків — 2724.

За минулу добу у Косівському районі захворіли 57 осіб, одужало — 83, летальних випадків — 1.

Кількість нових позитивних випадків, що зареєстровані протягом доби, по територіальних громадах: Косівська ТГ — 22, Космацька ТГ — 1, Кутська ТГ — 30, Рожнівська ТГ — 2, Яблунівська ТГ — 2.

За повідомленням державного санітарного лікаря Івано-Франківської області Руслана Cавчука.

«Гуцульський край», №47, 19.11.2021 року

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