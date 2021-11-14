Інформація про захворюваність на СОVID-19

Станом на 11 листопада на стаціонарному лікуванні перебувають 80 пацієнтів: 73 — з підтвердженим діагнозом, 7 — очікують результатів ПЛР тестувань. Серед госпіталізованих — 5 дітей: у 4 — підтверджений діагноз, 1 дитина очікує на результат.

6 людей перебувають у реанімації, з них 4 отримують сіпаптерапію, 2 — кисень через маску.

Загалом 57 пацієнтів потребують кисневої терапі, 15 з них отримують кисень за допомогою кисневих концентраторів, 42 перебувають на кисневих точках.

За минулу добу на стаціонарне лікування поступило 9 пацієнтів, 2 з них з підтвердженим діагнозом, 7 — з підозрою. Серед госпіталізованих — 1 дитина.

Зараз на лікуванні перебувають 3 вакцинованих пацієнтів.

Впродовж останнього тижня (з 4 по 11 листопада) померли 6 пацієнтів, в тому числі 2 пацієнтів померли за останню добу.

Світлана Томенко,

медична директорка КНП «Косівська ЦРЛ» .

«Гуцульський край», №46, 12.11.2021 року

За минулу добу в області зареєстровано 1454 нових випадків COVID-19, одужали 608 осіб, померли від ускладнень коронавірусної хвороби — 19. Про це повідомив головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук.

З початку пандемії на Івано-Франківщині зареєстровано 111922 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, одужали 94803 людини, померли — 2609. Зокрема захворіли 5111 дітей та 3344 медичних працівників.

В області впродовж минулої доби здійснено 2418 тестувань методом ПЛР та 246 досліджень методом ІФА.

За повідомленням ОДА.

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