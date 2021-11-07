Інформація про захворюваність на COVID-19 у Косівському районі та області

Третього листопада, зранку, у ковідному госпіталі Косівської ЦРЛ на стаціонарному лікуванні перебували 92 особи (нагадаю, що він розрахований на 100 ліжок). У 82-х діагноз підтвердився, десятеро — очікували результатів ПЛР-тестів. У реанімаційному відділенні лежали шестеро пацієнтів, четверо з них отримували СіПАП-терапію (кисень надходив у дихальні шляхи під тиском). Загалом кисню потребували 57 осіб: 23 — отримували його за допомогою концентраторів, 34 — через кисневі точки. Про це нашому часопису повідомила медична директорка КНП «Косівська ЦРЛ» Світлана ТОМЕНКО.

25 ковідних хворих — іногородні, переважно з Верховинського району, бо там немає ковідного госпіталю. За добу другого листопада госпіталізовано 10 осіб: двох — з підтвердженим діагнозом, вісьмох — з клінічними ознаками коронавірусної інфекції.

Світлана Іванівна повідомила, що з усіх ковідних хворих у середу в Косівській лікарні було двоє вакцинованих першими дозами: один — Pfizer, другий — AstraZeneca. Обидва — з Верховинського району.

З початку вакцинації у ковідному госпіталі Косівської ЦРЛ побували пацієнти, щеплені і Pfizer, і AstraZeneca, і CoronaVac. Дехто встиг отримати дві дози. «Всіх попередніх вакцинованих пролікували і виписали додому, ніхто з них не потрапляв у реанімаційне відділення Косівської ЦРЛ і не помер у нашій лікарні», — каже Світлана Томенко.

На жаль, COVID-19 не слабшає і продовжує свої смертельні жнива. За минулих сім діб від ускладнень коронавірусної інфекції у Косівській ЦРЛ померли шестеро пацієнтів: 57-річний чоловік і 77-річна жінка з Малого Рожина, 80-річна жінка з Черганівки; 50-річна жінка з Хімчина, 80-річний чоловік з Попельників. Серед померлих є і 38-річна пацієнтка з Хімчина. «Вона мала супутні патології», — пояснює смерть молодої жінки медична директорка КНП «Косівська ЦРЛ».

Тішить медиків зменшення кількості хворих серед дітей. Хоча це можна пояснити канікулами, котрі обмежили контакти неповнолітніх. На ранок третього листопада у ковідному госпіталі перебували шестеро малих пацієнтів: у трьох — діагноз підтвердився, троє — очікували результатів тестів.

Поволі, але зростає кількість вакцинованих жителів Косівської громади. Другого листопада у Центрі вакцинації, пунктах щеплення і членами мобільних бригад вакциновано 267 осіб.

Цікавлюся у Світлани Іванівни, чому зараз (розмова відбувається третього листопада. — А.М.) у районі немає вакцини Pfizer?

— Її немає в усій області. Планують привезти у четвер. Сподіваємося, що у п’ятницю-суботу Pfizer потрапить у Косівський район. Але наголошу: дві інші вакцини — AstraZeneca, і CoronaVac — також ефективні, — каже координаторка вакцинальної кампанії на Косівщині Світлана Томенко.

Аліса Мудрицька.

«Гуцульський край», №45, 5.11.2021 року

Третього листопада на Прикарпатті зареєстрували 1214 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, одужали 125 осіб, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 23.

COVID-19 підтвердили у 487 мешканців Івано-Франківського, 32 — Надвірнянського, 69 — Косівського, 245 — Калуського, 370 — Коломийського, 11 — Верховинського районів.

У Косівському районі третього листопада хворіли — 69 осіб, одужали — 47, померли — двоє.

Кількість нових позитивних випадків, що зареєстровані протягом доби в об’єднаних територіальних громадах: Косівська ОТГ — ЗО; Космацька ОТГ — 1; Кутська ОТГ — 34; Рожнівська ОТГ — 0; Яблунівська ОТГ — 4.

З початку пандемії в Івано-Франківській області захворіли 106395 людей, одужали — 91820, померли — 2498.

За повідомленням державного санітарного лікаря Івано-Франківської області Руслана Савчука.

Коментарі