Захворюваність на COVID-19 у Косівському районі

Зранку 28 жовтня у ковідному госпіталі Косівської ЦРЛ на стаціонарному лікуванні перебували 90 пацієнтів: у 77-ми діагноз підтвердився, 13 хворих очікували результатів ПЛР-тестів. 52 особи (понад 50 відсотків) отримували кисневу терапію. У реанімації лежали шестеро ковідних пацієнтів, четверо з них дихали за допомогою апарата СіПАП.

— У середу, 27 жовтня, ми за добу госпіталізували 15 ковідних хворих, — розповіла медична директорка КНП «Косівська ЦРЛ» Світлана ТОМЕНКО. — Це багато. За минулих сім днів від ускладнень коронавірусної хвороби померли двоє чоловіків: 65-річний — з Верховини і 73-річний — з нашого села Яворова. Зазначу, що третина всіх хворих, які перебувають сьогодні у ковідному госпіталі нашої лікарні, — іногородні, 99 відсотків з них — жителі Верховинського району.

Питаю медичну директорку Косівської ЦРЛ, чи вистачає кисню, бо засоби масової інформацію повідомляли про аварію на заводі, який його виробляє.

— Вистачає, — заспокоїла Світлана Іванівна. — Адміністрація нашого медичного закладу тримає це питання на постійному контролі. Маємо запаси кисню, зокрема у балонах. Тому в ці дні не було перебоїв у його постачанні до ковідних ліжок. 28 жовтня, зранку, на стаціонарному лікуванні У Косівській ЦРЛ перебували п’ятеро вакцинованих пацієнтів (як однією, так і двома дозами): троє — з Верховинського району, двоє — з нашого.

— У Косівській ЦРЛ з початку вакцинації і нової хвилі епідемії не було жодного летального випадку серед вакцинованих, ніхто зі щеплених не потрапляв у реанімаційне відділення, — наголосила Світлана Томенко.

— Тому ще раз нагадаю: вакцинація справді допомагає, однак людину вважають захищеною від ускладнень коронавірусної хвороби, зокрема смертельних, лише після щеплення двома дозами.

Світла Іванівна з обережним оптимізмом розповіла про те, що в районі активізується вакцинальна кампанія: «Люди стають більш відповідальними. Наприклад, у Снідавці староста зуміла організувати більше 50 жителів. 29 жовтня наша мобільна бригада туди поїде і щепить снідавців у їхньому ж селі. Закликаю представників влади всіляко сприяти медикам у цій роботі, бо пандемія коронавірусної інфекції — не лише медична проблема, а й соціальна, економічна, політична тощо».

Зранку 28 жовтня у ковідному госпіталі Косівської ЦРЛ перебували шестеро дітей, у двох — діагноз підтвердився, четверо — чекали результатів тестів. Світлана Іванівна заспокоїла: «Стан неповнолітніх — середньої важкості, ніхто не потребує кисневої терапії, але одна маленька дитина кілька днів гарячкувала».

Аліса Мудрицька.

«Гуцульський край», №44, 29.10.2021 року

Коментарі