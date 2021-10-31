Щеплюють трьома вакцинами

У центрі масової вакцинації, що знаходиться в Будинку культури та дозвілля Косівської міської ради, щодня вакцинують від ковіду, без попереднього запису. Щеплюють імунобіологічними препаратами Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac.

У середу (27 жовтня) на 11 год. бригада медиків уже вакцинувала 20 людей (18 — вакциною Файзер, 2 — вакциною Астразенека). Після ін’єкції всі почувалися добре. Дехто перед початком процедури цікавиться у медиків яких наслідків можна очікувати після щеплення. Сімейна лікарка Сніжана Долішняк каже, що переважно вночі може боліти рука. Рідко, проте буває підвищення температури тіла до 38 градусів, але це нормальна реакція організму на введення вакцини.

У коридорі центру щеплень постійно є кілька людей, що заповнюють бланк інформованої згоди. Черга людей невелика. До кімнати щеплень запрошують по двоє пацієнтів. Переважна більшість з них, за рекомендацією свого сімейного лікаря знають яким препаратом мають щепитися. Приходять і такі, що не визначилися ні з вакциною, ні з самою імунізацією. Та після переконливої розмови Сніжани Степанівни, її лікарської консультації пацієнт йде до процедурної. Медсестра Ольга Головчук робить ін’єкцію абсолютно безболісно. У складі бригади медиків з Косівської ЦРЛ також медсестра Оксана Петричук і медичний статист Оксана Тонюк.

У центрі вакцинації, що працює в Будинку культури та дозвілля м. Косова і справді охочих щепитися проконсультують, порадять, яку вакцину вибрати, якщо такої рекомендації нема від сімейного лікаря. Запитають чи людина не їде за кордон, бо вакцину «Коронавак» визнають не у всіх країнах.

Лікарка Сніжана Долішняк розповідає, що ніяких обстежень робити не потрібно (скажімо аналіз крові, УЗД серця, нирок). За її словами, протипоказів до вакцинування нема, окрім алергічної реакції на попереднє введення вакцини від коронавірусу або введення окремих препаратів при лікуванні COVID-19, які відтерміновують вакцинацію на 90 днів. До речі, у центрі вакцинації (за її твердженням) є все необхідне, щоб зняти алергічну реакцію.

Ігор Сусак.

«Гуцульський край», №44, 29.10.2021 року

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