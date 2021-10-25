Оперативна інформація щодо захворюваності на COVID-19

На ранок 21 жовтня у ковідному госпіталі Косівської центральної районної лікарні перебували 84 пацієнти. У 71-го хворого діагноз COVID-19 підтвердився, 13 — очікували результатів тестів. Половина госпіталізованих потребувала кисневої терапії. П’ятеро осіб перебували у реанімації, троє з них отримували кисень під тиском, за допомогою апарата СІПАП. Про це нашому часопису розповіла медична директорка КНП «Косівська ЦРЛ» Світлана Томенко.

За минулих сім днів від ускладнень коронавірусної інфекції у лікарні померли п’ятеро осіб: 66-річний чоловік з Верховини, 61-річна жінка зі Стопчатова, 74-річний чоловік з Верховини, 84-річна жінка зі Старих Кутів і 66-річний чоловік з Пістиня.

Всього з початку вересня епідемія забрала життя 18 жителів нашого району. З початку цього року від наслідків ковіду померли 82 мешканці Косівщини, а за весь 2020 рік — 56 осіб.

Зараз у Косівській ЦРЛ на стаціонарному лікуванні перебувають 27 іногородніх ковідних хворих: по одному з Новоселиці, Іспаса та Одеси, решта — жителі Верховинського району.

Минулого тижня у Косівській ЦРЛ відкрили вісім дитячих ковідних ліжок. Тепер у лікарні можуть прийняти 100 хворих з діагнозом COVID-19, раніше — 92.

У ковідному госпіталі з першого вересня перебували дев’ять вакцинованих осіб. Серед них не було летальних випадків. Семеро вже виписалися додому. Зараз у стаціонарному відділенні лікуються двоє вакцинованих, які отримали подвійну дозу щеплення: один — коронаваком і другий — пфайзером. Світлана Томенко запевнила, що у них стан середньої важкості, який, однак, не викликає занепокоєння у лікарів.

Оскільки ця хвиля коронавірусної епідемії частіше уражує дітей, це тривожить батьків. Світлана Томенко повідомила, що з 1 вересня у ковідному госпіталі лікували 20-х дітей. П’ятеро з них потребували кисневої терапії, але нетривалої — приблизно протягом доби.

Зараз у лікарні перебувають семеро дітей. У них стан середньої важкості. У п’ятьох неповнолітніх діагноз COVID-19 підтвердився, двоє — очікували результатів ПЛР-тестів. Кисневої терапії 21 жовтня ніхто з дітей не потребував.

Аліса МУДРИЦЬКА.

З початку епідемії коронавірусної інфекції у Косівському районі зареєстровано 6467 підтверджених випадків COVID-19 (за добу 19 жовтня — 26 нових випадків). Інтенсивний показник захворюваності становить 7602,60 на 100 тис. населення, що є вищим середнього обласного показника. Всього в районі одужали 5981 осіб. COVID-19 забрав життя у 142-х жителів нашого району.

За період епідемії найбільше випадків захворювання зареєстровано серед жителів Косівської територіальної громади — 3467 осіб, з яких 3192 — одужали; 71 особа — померла. Рожнівська ТГ: захворіли 1002 особи, одужали — 988, 19 — померли. Космацька ТГ: захворіли 228 осіб, з них 214 — одужали; шестеро — померли. Кутська ТГ: захворіли 1124 особи, одужала — 1021 особа, померли — 23. Яблунівська ТГ: захворіли — 597 осіб, одужали — 566, померли — 23 особи.

З 1 вересня по 20 жовтня на COVID-19 захворів 821 житель району. З 13 по 20 жовтня зареєстровано 123 нових випадки захворювання на COVID-19. За минулих сім днів одужали 106 пацієнтів, двоє — померли.

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 зареєстровано серед жителів Косівської ТГ — 85, Кутської ТГ — 19, Рожнівської ТГ — 11, Космацької і Яблунівської ТГ — по 4 випадки в кожній.

Спеціалісти Косівсько-Верховинського міжрайонного відділу ДУ «ІФОЦКПХМОЗ» з метою попередження розповсюдження COVID-19 проводять заключні дезінфекції (у домашніх вогнищах і за місцем праці інфікованих).

В ці осінні місяці в Україні спостерігається надвисока кількість важких випадків і госпіталізацій. 94,2 відсотка пацієнтів, госпіталізованих минулого тижня, не були вакциновані.

Вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної інфекції. Усього з початку кампанії з вакцинації в Україні провели 14865911 щеплень. Отримали першу дозу — 8207901 особа, завершили вакцинацію (отримали дві дози) — 6658010 осіб.

Пам’ятайте, вакцинація захистить вас від важкого перебігу хвороби, госпіталізації чи смерті від COVID-19. Записуйтеся на щеплення, приходьте в пункти масової вакцинації і вакцинуйтеся, щоб зберегти життя і здоров’я — своє і тих, хто поряд з вами.

Л. Гавронська,

завідувачка відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) і профілактики інфекційних захворювань.

«Гуцульський край», №43, 22.10. 2021 року

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