Прийняли звернення до керівників держави

Минулого тижня відбулася VIII сесія Косівської районної ради восьмого скликання. Вів пленарне засідання голова районної ради Зеновій Томащук. У роботі сесії брала участь керівниця апарату райдержадміністрації Ірина Іванишин.

Священник, отець-декан Іван Близнюк благословив депутатів на плідну й злагоджену працю. Присутні в залі хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих захисників України, які ціною життя відстоюють незалежність і цілісність нашої держави.

На початку пленарного засідання голова районної ради Зеновій Томащук представив депутатам, керівникам територіальних громад, установ, підприємств і організацій новопризначеного начальника Косівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (таку назву має колишній райвійськкомат) Володимира Миколайовича Козака.

У порядок денний восьмої сесії було внесено більше десяти питань, зокрема: про виконання районного бюджету на 2021 р. та внесення змін до районного бюджету на 2021 рік, про внесення змін і доповнень до Програми підтримки повноважень виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у Косівському районі на 2021–2025 роки та ряд інших.

Звісно, депутати не оминули увагою й інформативного питання щодо ситуації в районі з коронавірусною хворобою. Директор КНП «Косівська ЦРЛ» Дмитро Микитюк зазначив, що Косівська центральна районна лікарня входить до переліку опорних закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу пацієнтам з COVID-19. З першого вересня цього року розгорнуто 92 ліжка, які забезпечено киснем (83 кисневі точки + 9 концентраторів) в інфекційному, терапевтичному відділеннях, відділенні анестезіології та інтенсивної терапії, дитячому анестезіологічному відділенні інтенсивної терапії. У ЦРЛ є шість апаратів ШВЛ та чотири апарати для проведення СРАР-терапії. У цьому році в стаціонарах померли 73 пацієнти, з яких 9 осіб — з 1.09.2021 р. За минулий рік кількість померлих склала 56 осіб.

Директор КНП «Косівська центральна районна лікарня» Дмитро Микитюк у своєму інформаційному виступі закликав не вірити різним фейкам, а зробити правильний свідомий вибір — вакцинуватися. Коронавірус, за твердженням медиків, стає більш агресивним.

На VIII сесії депутати прийняли звернення Косівської районної ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України: з приводу належного фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я; щодо необхідності підвищення пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 році; щодо недопущення підвищення тарифів і цін на енергоносії для населення. В ухвалених зверненнях до керівників держави йдеться про те, що депутати районної ради не можуть стояти осторонь гострих проблем, які хвилюють співвітчизників і, зокрема, мешканців нашого краю.

Ігор СУСАК.

Володимир Миколайович Козак — начальник Косівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. у 1999 році завершив навчання в Харківському військовому інституті Національної гвардії України. Пройшов службовий шлях від курсанта до заступника командира полку У 2009 р. закінчив Міжнародну академію управління персоналом у м.Донецьку. У 2014 році здобув ще одну вищу освіту — в Академії внутрішніх військ МВС України. Дружина Володимира Михайловича теж офіцер, службу проходить в одній з частин Національної гвардії в нашій області. Подружжя виховує двох синів, старший — студент університету, молодший — учень ліцею. Володимир Козак брав участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей. Військове звання — полковник.

«Гуцульський край», №42, 15.10.2021 року

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