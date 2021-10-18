COVID-19 на Косівщині: ситуація на ранок 14 жовтня

У ковідному госпіталі Косівськї ЦРЛ зранку 14 жовтня на стаціонарному лікуванні перебували 88 осіб: у 75-ти пацієнтів діагноз підтвердився, 13 — очікували результатів ПЛР-тестів.

49 осіб дихали через кисневі маски, 14 — отримували кисень за допомогою концентраторів. Восьмеро хворих перебували у реанімації, троє з них отримували кисень під тиском через апарат СІПАП. За минулих сім днів від ускладнень коронавірусної інфекції померли двоє жителів Косівського району (56-річний чоловік і 73-річна жінка) і 64-річна пацієнтка з Верховинського району.Про це нашому часопису розповіла медична директорка КНП «Косівська ЦРЛ» Світлана ТОМЕНКО.

— 13 жовтня ми госпіталізували 15 осіб. Це «рекорд» з початку четвертої хвилі. Після першого вересня найбільшою була цифра 13 госпіталізованих за добу. Цього ж дня ми виписали вісім осіб. Як бачимо, кількість співвідношення тих, хто захворів і одужав, не на користь останніх, — констатувала Світлана Іванівна. — Зараз у нас розгорнуто 92 ковідних ліжка. 88 з них зайняті. Сьогодні (14 жовтня) ми зможемо госпіталізувати лише чотирьох осіб. Інших доведеться відправляти у найближчі медичні заклади, які приймають ковідних хворих: коломийські інфекційну та центральну районну лікарні, Городенківську районну лікарню.

Загалом на ранок 14 жовтня у Косівській ЦРЛ перебували 27 ковідних хворих з Верховинського і троє — з колишнього Снятинського (тепер Коломийського) району. Питаю Світлану Томенко: «Чому так багато пацієнтів з Верховинського району? У розпал минулої хвилі наші сусіди відкрили ковідне відділення у своїй лікарні».

— У липні цього року в державі затвердили новий перелік закладів, які мають право і можливості лікувати ковідних хворих, — пояснює Світлана Іванівна. — Основна вимога — забезпечення таких госпіталів киснем. Маленькі лікарні (в тому числі й Верховинська), де користувалися кисневими балонами, до цього переліку не увійшли. Бо терапія за допомогою кисневих балонів — неефективна, його вистачає лише на годину, після чого доводиться підключати новий.

З початку масової вакцинації та нової хвилі епідемії на стаціонарне лікування у Косівську ЦРЛ потрапили лише п’ятеро вакцинованих осіб. Світлана Іванівна запевняє, що у них перебіг хвороби легший, ніхто не потребував кисневої терапії. Троє уже виписалися додому. Двоє повернуться до своїх родин найближчим часом. Це житель Косівського району, який до початку захворювання отримав дві дози вакцини, і жінка з Верховинського (встигла вакцинуватися лише раз).

— Бачимо позитивний ефект щеплення, —радіє Світлана Іванівна. — Тому запрошуємо всіх дорослих жителів району вакцинуватися. Передусім звертаюся до людей похилого віку, тих, хто має хронічні захворювання: серцево-судинні, неврологічні, цукровий діабет. Вакцинація допомагає знизити ризик важкого перебігу хвороби і рівень смертності. На цей час у районі вакцинувалися лише шість тисяч осіб. Це дуже мало на 70 тисяч дорослого населення. Тому раджу не легковажити, а прийняти виважене рішення. Маємо в достатній кількості вакцини Астразенека і Коронавак. Днями привезуть Пфайзер, бо всі попередні дози вже використали.

Нагадаю, щепитися можна у центрі вакцинації, який працює у Будинку культури міста Косова (вул. Грушевського, 21) щодня (у вихідні також), з 10 до 16 години. Діє також пункт щеплення у приміщенні Косівської амбулаторії за адресою провулок Шевченка, 27. Працює мобільна бригада, яка може виїхати додому до маломобільних людей, — повідомила координаторка ващинальнбі кампанії на Косівщині Світлана Томенко.

Аліса МУДРИЦЬКА.

«Гуцульський край», №42, 15.10.2021 року

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