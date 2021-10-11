COVID-19 набирає сили

30 вересня керівниця апарату раидержадміністрації Ірина Іванишин провела робочу зустріч із представниками територіальних громад району щодо перебігу вакцинальної кампанії на Косівщині.

У нараді взяли участь керівники та представники Косівської, Яблунівської, Рожнівської і Кутської громад. Перед ними виступили медична директорка КНП «Косівська центральна районна лікарня» Світлана Томенко і завідувачка відділення епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Косівсько-Верховинського міжрайонного відділу ДУ «ІФОЦКПХ МОЗУ» Людмила Гавронська. Вони розповіли про ситуацію із поширенням COVID-19 у районі, наповненістю ліжок, виділених у Косівській ЦРЛ для лікування пацієнтів із коронавірусною хворобою.

За словами медиків, епідемія COVID-19 знову набирає обертів, кількість хворих щоденно зростає, фіксують випадки інфікування коронавірусом серед дітей. Саме тому задля боротьби із розповсюдженням COVID-19 владу територіальних громад закликали активно долучитися до просвітницької роботи з населенням щодо переваг вакцинації.

За повідомленням РДА.

Зранку 6 жовтня у ковідному госпіталі Косівської ЦРЛ перебували 79 осіб. У 71-го пацієнта діагноз підтвердився, вісім — очікували результатів тестів. Серед хворих було шестеро дітей. Про це «Гуцульському краю» повідомила медична директорка КНП «Косівська ЦРЛ» Світлана ТОМЕНКО.

На ранок 6 жовтня кисневої терапії потребували 58 хворих, з них четверо — отримували її у реанімації. Косівська ЦРЛ щодоби витрачає для лікування ковідних пацієнтів тонну кисню.

З початку жовтня від наслідків коронавірусної інфекції померли п’ятеро осіб: дві жінки зі Старих Кутів (84 і 85 років), 60-річна жінка з Черганівки, 79-річний чоловік з Кутів і шешорівчанка 1959 року народження. Серед померлих немає вакцинованих.

«З початку щеплення від COVID-19 у лікарню з діагнозом «коронавірусна інфекція» потрапили лише п’ятеро пацієнтів, — повідомила координаторка вакцинальної кампанії на Косівщині Світлана Томенко. — Вони почуваються краще, не потребують кисневої терапії».

З початку вересня Косівська ЦРЛ прийняла на лікування 183 пацієнти з підтвердженим ковідом (135) і підозрою на нього (7). У 41-го хворого діагноз не підтвердився, але вони мали всі ознаки коронавірусної інфекції.

Серед госпіталізованих з початку вересня було 38 дітей. Вони переносять коронавірусну інфекцію легше, ніж дорослі, але цього разу двом неповнолітнім під час першої доби перебування у госпіталі довелося дихати через кисневі маски. Ознакою цієї хвилі епідемії є важкий перебіг недуги, зростання кількості хворих, які потребують кисневої терапії, і вища смертність.

«2020 року від наслідків COVID-19 померли 56 жителів Косівщини, — повідомила Світлана Томенко. — А з початку цього року — вже 73, в тому числі дев’ятеро — з початку вересня, з них п’ятеро — за перших шість днів жовтня. Тому знову звертаюся до жителів району з проханням вакцинуватися.

Поки що вакцинальна кампанія проходить дуже мляво. На 5 жовтня у Косівській територіальній громаді дві дози вакцини отримала лише 3001 особа. Це менше 10 відсотків жителів громади.

Закликаю усіх до відповідального ставлення до свого здоров’я і здоров’я оточуючих. Лише масова вакцинація більшості дорослого населення, передусім людей із групи ризику, допоможе якщо не ліквідувати епідемію, то принаймні полегшить перебіг хвороби і зменшить кількість летальних випадків», — наголосила Світлана Томенко.

Аліса Мудрицька.

«Гуцульський край», №41, 8.10.2021 року

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