Кисневої терапії не потребують лише шестеро пацієнтів. П’ятеро з них — вакциновані

1 вересня у КНП «Косівська ЦРЛ» знову запрацював ковідний госпіталь. За цей період у ньому перебували 136 осіб. У 113-ти діагноз COVID-19 підтвердився, серед них — восьмеро дітей. Збільшення кількості неповнолітніх серед ковідних хворих — тривожна ознака четвертої хвилі коронавірусної інфекції. Вік дорослих пацієнтів теж помолодшав. Стаціонарного лікування і кисневої терапії потребують особи навіть 1989,1992 років народження. Про це нашому часопису розповіла медична директорка Косівської ЦРЛ Світлана ТОМЕНКО.

«На жаль, за період, що минув після 1 вересня, від наслідків коронавірусної інфекції померли п’ятеро жителів району — четверо жінок і один чоловік: 76-річна старокосівчанка, 72-річна вербівчанка, 71-річна городянка, 60-річна великорожинка. Сьогодні (розмова відбулася у середу, 29 вересня. — А.М.) помер 70-річний мешканець Кобаків. А всього з початку цього року COVID-19 забрав життя у 69-ти жителів Косівщини», — констатувала сумні факти Світлана Іванівна.

За її інформацією, 29 вересня у Косівській ЦРЛ на стаціонарному лікуванні перебували 66 пацієнтів. У 58-х з них діагноз небезпечної недуги підтвердився, восьмеро — чекали результатів ПЛР-тестів. Друга тривожна ознака цієї хвилі епідемії, що якраз набирає обертів в Україні, — великий відсоток пацієнтів, які потребують кисневої терапії. З 66-ти пацієнтів ковідного госпіталю 55 осіб не можуть обійтися без кисню. 16 хворих отримують його за допомогою концентраторів, 39 — дихають за допомогою масок від кисневих точок.

Шестеро осіб перебувають у реанімації, троє з них отримують кисень під тиском, за допомогою СІПАП-апаратів.

У Косівській ЦРЛ 29 вересня перебувало 18 пацієнтів з населених пунктів сусідніх районів: Верховини, Джурова, Новоселиці. Водночас ковідних хворих з Яблунівського куща швидка, як правило, везе у Коломию, бо туди ближче.

З початку цього тижня медики Косівської ЦРЛ фіксують зростання захворюваності на COVID-19. Минулого понеділка прийняли 17 пацієнтів, у вівторок — дев’ять. Наразі міська лікарня має 92 ліжка для ковідних хворих, законтрактованих у Національній службі здоров’я України. Дві третини вже зайняті.

29 вересня на стаціонарному лікуванні перебували п’ятеро вакцинованих осіб. Троє з них отримали по одній дозі вакцини, двоє — по дві. За словами Світлани Томенко, стан цих пацієнтів значно легший, ніхто з них не потребує кисневої терапії.

«Те, що з шістьох пацієнтів ковідного госпіталю, які обходяться без кисневої терапії, п’ятеро вакцинованих — промовистий та оптимістичний факт. Це свідчить про те, що вакцинація — надійний та ефективний метод боротьби з цією недугою, — переконана Світлана Іванівна. — До 28 вересня наші пункти щеплення і вакцинації; а також мобільна бригада вакцинували лише 2921 особу. Йдеться про тих, хто отримав подвійні дози. Тому хочу звернутися до жителів району, передусім до скептиків.

Вакцинація полегшує перебіг коронавірусної хвороби, зменшує кількість летальних випадків, зменшує навантаження на медичну систему, зменшує фінансові витрати на лікування таких пацієнтів — як з бюджету держави, так з власних коштів самих хворих і їхніх родин. Ми готові і маємо чим вакцинувати.

Сьогодні у нас є і Астразенека, і Короновак, і Пфайзер. У Будинку культури міста Косова (вул. Грушевського, 21) щодня (у вихідні також), з 10 до 16 години працює центр вакцинації. Діє пункт щеплення у приміщенні Косівської амбулаторії за адресою провулок Шевченка, 27. Працює мобільна бригада, яка може виїхати додому до маломобільних людей», — повідомила медична директорка Косівської ЦРЛ Світлана Томенко.

Аліса МУДРИЦЬКА.

29 вересня в Івано-Франківській області зареєстровано 368 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужали 53 осіб, померли — шестеро. За весь час пандемії в області захворіло 91623 особи, зокрема, 3561 дітей та 3099 медичних працівників, одужали — 86730 осіб.

У Косівському районі протягом доби 29 вересня захворіли 40 осіб, одужали — 0, зафіксовано один летальний випадок. Кількість нових позитивних випадків, що зареєстровані протягом 29 вересня в об’єднаних територіальних громадах: Косівська — 26, Космацька — 0, Кутська — 10, Рожнівська — 4, Яблунівська — 0.

Інформація підготовлена за даними головного державного санітарного лікаря Івано-Франківської області.

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