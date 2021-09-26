23 вересня Косівщина перейшла у «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19

22 вересня у Косівській райдержадміністрації відбулося позачергове засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яку провів заступник голови комісії Володимир Зузяк.

Комісія заслухала доповіді представників КНП «Косівська центральна районна лікарня», Косівсько-Верховинського міжрайонного відділу ДУ «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», управління Держпродспоживслужби у Косівському районі щодо поширення на території району гострої респіраторної хвороби COVID-19.

З 23 вересня на Косівщині встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Органам місцевого самоврядування, структурним підрозділам райдержадміністрації та територіальним органам центральних органів виконавчої влади дано доручення забезпечити виконання заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом (зі змінами) для «жовтого» рівня епідеміологічної небезпеки.

Обмеження «жовтої» зони не поширюватимуться на ті заклади, де персонал і відвідувачі вакциновані, мають негативний тест або підтвердження нещодавно перенесеної хвороби.

Слід додати, що виконання запроваджених обмежувальних протиепідемічних заходів посилено контролюватимуть представники Косівського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області спільно з управлінням Держпродспоживслужби у Косівському районі.

За повідомленням РДА.

COVID-19 повертається

Як повідомила нашому часопису медична директорка КНП «Косівська ЦРЛ» Світлана ТОМЕНКО, зранку 23 вересня на стаціонарному лікуванні перебували 52 пацієнти, в тому числі п’ятеро дітей. У 47-ми з них (в т. ч. у трьох неповнолітніх) діагноз коронавірусної хвороби підтвердився, п’ятеро (в т.ч. двоє дітей) — очікували результатів ПЛР-тестів.

Медиків непокоїть велика кількість киснево залежних хворих. Зараз їх 44. Вони дихають за допомогою концентраторів або з кисневих точок.

23 вересня у реанімаційному відділенні перебували дві дорослі пацієнтки, одну з них було підключено до апарата СІПАП, який подає кисень під тиском.

З початку вересня від наслідків коронавірусної інфекції померли дві літні жительки району (мали вік понад 70 років).

«Важливо зазначити, — наголосила Світлана Томенко, — що серед 52-х хворих лише два вакцинованих пацієнти. Це свідчить про те, що вакцинація є корисною справою і ефективним засобом боротьби з коронавірусною інфекцією».

Аліса Мудрицька.

«Гуцульський край», №39, 24.09.2021 року

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