Рекордний день

У вівторок, 10 серпня, в центрі вакцинації, що знаходиться в Будинку культури та дозвілля Косівської міської ради провакцинували 120 людей. Це був рекордний день, стверджує бригада медиків.

Минулої п’ятниці (6 серпня) директор КНП «Косівська центральна районна лікарня» Дмитро Микитюк повідомив, що з Івано-Франківська в Косівську ЦРЛ везуть 450 доз вакцини «Пфайзер». Імунобіологічним препаратом щепитимуть у м. Косові в Будинку культури та дозвілля з 10 до 16 год.

У центр вакцинації навідуюся у вівторок під кінець робочого дня. Людей уже не багато. Крайні в черзі пацієнти, охочі щепитися, заповнюють інформовану згоду. Допомагає їм у цьому фельдшер з амбулаторії с. Річки Микола Медвідчук. Лікарка Косівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини (АЗПСМ) Ольга Кіцнак, старша медсестра цієї амбулаторії Наталія Ліхошерстова та лікарка-інтерн Юлія Свирид приймають заключних пацієнтів. Чоловік, років за п’ятдесят радий, що не відчув ніякого болю від уколу прямує до виходу, каже, що пів години посидить у автомобілі. Медики його не відпускають — ведуть у зал очікування зі словами: «Тут маєте перебувати пів години під нашим пильним наглядом».

Лікарка Ольга Кіцнак звертається: «Напишіть якось переконливо, щоб люди приходили щепитися, що вакцинація єдиний захист, аби легше перенести хворобу ковід». Команда, яка щепить має відповідні сертифікати. В суботу в міському центрі вакцинували 114 людей, у неділю — 30, у понеділок знову 114.

— У вівторок ми щепили 120 людей, це був рекордний день, — розповідає старша медсестра, яка вводить ін’єкції, національний тренер з ефективного консультування з питань вакцинації ЮНІСЕФ Наталія Ліхошерстова. — У центрі вакцинації створено всі необхідні умови для щеплення. Ми забезпечені сумкою холодильником, де зберігаємо вакцину «Пфайзер».

Бригада медиків завершила роботу рекордного дня. Хоч і стомлені, проте їхні обличчя радісні, сяють усмішкою, бо роблять добру і корисну для людей справу.

Ігор СУСАК.

«Гуцульський край», №33, 13.08.2021 р.

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