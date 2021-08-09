У лікарні немає ковідних хворих

У комунальному нєкомерційному підприємстві «Косівська центральна районна лікарня» станом на 3 серпня на лікуванні з діагнозом COVID-19 не перебуває жодного пацієнта. В адміністрації закладу охорони здоров’я стверджують, що не дивлячись на таку позитивну статистику, при погіршенні епідеміологічної ситуації в районі інфекційний госпіталь готовий до розгорнення відповідних ліжок для прийому хворих та повністю забезпечений необхідним для надання медичної допомоги.

— Зараз хворих цієї категорії при необхідності швидка доставляє у КНП «Коломийська центральна районна лікарня» — розповідає директор КНП «Косівська ЦРЛ» Дмитро Микитюк. — При загостренні епідситуації, тобто при зростанні кількості хворих з коронавірусною інфекцією, згідно з розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, від 21 липня 2021 року №47/1 «Про затвердження переліку закладів охорони здоров’я, визначення для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом, з метою забезпечення доступності медичної допомоги населенню, а також ефективного використання бюджетних коштів» Косівська ЦРЛ включена у перелік закладів для надання допомоги хворим на ковід.

Нагадаю, що за даними медиків за весь період у районі на COVID-19 захворіло 5611 осіб, з них 315 дітей. Одужали 5488 людей, померли — 120. Летальних випадків серед дітей немає.

Ігор СУСАК.

«Гуцульський край», №32, 6.08.2021 р.

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