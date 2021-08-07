«Зебри» треба поновити

Розмітка «пішохідний перехід» — це безпечне місце для переходу дороги з інтенсивним рухом транспорту. «Лежачі поліцейські» дисциплінують водіїв і пішоходів. Так мало би бути, але не завжди таке.

Почну з реального факту. Жінка з два дітьми, очевидно дошкільного віку, вийшла на зупинці із задніх дверей рейсового автобуса й відразу повернула на пішохідний перехід, що в кількох метрах поза автобусом. Дівчину й хлопчика тримає за руки. Зустрічні автомобілі здебільшого легковики навіть не думають зупинятися, навіть швидкості не збавляють.

Жінка перечекала рух і перетнула дорогу, мабуть, ішла в лікарню. Перехід на перехресті, що поблизу терапевтично-кардіологічного відділень корпусу Косівської ЦРЛ є дуже небезпечним. Відповідні попереджувальні знаки там встановлено, проте чомусь їх не всі водії помічають. Більш переконливою пересторогою є «зебра» та вона вже стерлася.

Треба поновити такі розмітки і на вул. Небесної Сотні в м. Косові. Перша — неподалік пішохідного мосту поблизу «Скіф-Авто». Молода жінка з дитинокуна руках на краю тротуару очікує, щоб перейти вулицю. Зі сторони світлофора потік транспорту нескінченний. Лиш утворилась прогалина між автомобілями, жінка оглядаючись, рвучко переходить дорогу. Десь посередині цієї набережної знову не розфарбований пішохідний перехід, яким через «вікно» в бетонній підпірній стінці можна пройти до центральної вул. Незалежності. Ну, а на переході між аптекою «Вікторія» і «Гостинним домом» необхідно бути вельми обачним, щоб не «зашкодити» рухові транспорту.

Дорожні знаки, які вказують на пішохідний перехід знову ж таки є. «Лежачий поліцейський», який би за правилами «гальмував» кожного водія абсолютно стертий. Жінка, котра вийшла з аптеки з сумкою в руках впевнено ступила два кроки на перехід і відразу ж повернулася назад на тротуар. Не ризикнула перейти дорогу навіть у безпечному для цього місці.

Ігор СУСАК.

«Гуцульський край», №32, 6.08.2021 р.

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