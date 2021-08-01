Колегія районної державної адміністрації

Косівська районна державна адміністрація активно реагує на виклики, які постають перед громадами. На колеги районної державної адміністрації в оновленому складі, яка відбулася минулого тижня, обговорили три питання.

Голова районної державної адміністрації Петро Іванишин, відкриваючи колегію, зазначив, що позаяк область перебувала в так званій «червоній зоні» карантинних обмежень, то раніше колегії не проводили. Зараз постали нові умови, тому вибрали одні з найактуальніших питань, які потребують нагального обговорення і прийняття конкретних рішень.

Серед цих проблем — безпека життєдіяльності. Тому першим питанням порядку денного, з яким виступив начальник Косівського РВ ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області Василь Ковалюк, було «Запобігання і ліквідація надзвичайних подій та пожеж на території Косівського району». Доповідач зазначив, що станом на 20 липня на території району з початку року виникло 77 пожеж, 58 з них — у житловому секторі.

За аналогічний період минулого року було 112 пожеж. їх кількість зменшилася, але у нежитловому секторі їх стало більше. Торік в житловому секторі було 55 пожеж. Непокоять також травматизм і смертність людей на пожежах. Протягом півріччя у нас одна особа отримала травму, 5 — загинули у вогні» Це жителі сіл Кобаків, Річки, Черганівки та Уторопів. А торік у районі не мали смертей у вогні, було 5 випадків травмування осіб під час пожежі.

Внаслідок пожеж знищено 49 будівель і споруд різного призначення, 5 транспортних засобів. Основними причинами їх виникнення є необережне поводження з вогнем: таких було 36 фактів, через необережність під час куріння виникло 7 пожеж, через коротке замикання — 26, порушення протипожежної безпеки при опалювальні печей стали причиною 6 пожеж, ще дві — наслідок розряду блискавки і підпал.

За таких обставин є дуже важливим питання функціонування місцевої пожежної охорони та добровільної пожежної охорони. На цей час на території району функціонують 6 підрозділів місцевої пожежної охорони, а саме: в Косівській територіальній громаді — 2 підрозділи (с. Пістинь та с.Яворів), у Рожнівській територіальній громаді — 2 підрозділи (с. Кобаки і с. Рожнів), у Кутській та Космацькій територіальних громадах мають по одному підрозділові.

На території району створено і успішно функціонують також три підрозділи добровільної пожежної охорони (в с-щі Кутах, с.Прокураві та с. Хімчині). Гірська місцевість і віддаленість населених пунктів від пожежних частин часом негативно позначаються на гасінні пожеж. Зокрема, жителі цих сіл стають заручниками часу, що необхідний на прибуття першого пожежного автомобіля до місця виклику.

А саме час має найважливішу роль, адже мінімізуються, наслідки пожежі — від цього залежить також життя і безпека людей. «Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 20 листопада 2014 року №774 «Про затвердження критеріїв утворення пожежно-рятувальних підрозділів і частин» та переліку суб’єктів господарювання, які утворюють ці частини, час прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу з моменту виклику до певного місця не повинен перевищувати в населених пунктах за межами міста 20 хвилин. А з урахуванням метеорологічних умов, сезонних особливостей та стану доріг нормативи прибуття можуть бути перевищені, але не більше, ніж на 5 хвилин.

Тобто в населених пунктах нашого району час прибуття пожежно-рятувального автомобіля не повинен перевищувати 25 хвилин. Виходячи з цієї оперативної і тактичної ситуації у нас є потреба створювати додаткові підрозділи місцевої і добровільної пожежної охорони.

Зараз проводимо певну роботу з громадами і контактуємо з керівництвом району, бо до кінця 2021 року планується створення двох добровільних пожежних команд в селі Брустури Космацької громади та в селі Рибне Рожнівської громади. На 2022 рік планується створення ще додаткових підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони: в с Шепоті та Річці Косівської територіальної громади, в с. Великому Рожині Кутської територіальної громади та с. Середньому Березові Яблунівської територіальної громади. До речі, в Яблунівсьюй громаді наразі нема жодного підрозділу місцевої чи добровільної пожежно-рятувальної команди», — наголосив Василь Ковалюк.

У створенні таких пожежних команд Косівський РВ ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області надає як методичну, так і матеріально-технічну допомогу громадам району. Всі підрозділи, які планують створити цього і наступного років уже забезпечені пожежними автомобілями, які були доставлені у райвідділ з області та з Києва.

Це автомобілі на шасі підвищеної прохідності — ГАЗ-66 та ЗІЛ-131. Щоправда, йдеться не про новий транспорт, але ці автомобілі є незамінними в нашій місцевості. Ці автомобілі на безоплатній основі передаватимуть новоствореним підрозділам у користування. Зараз вирішують питання створення таких підрозділів, виділення приміщень гаражів і утримання персоналу.

Ще однією важливою проблемою в районі, області і в державі є безпека на водних об’єктах. З року в рік маємо загибель великої кількості людей. З початку цього року в Україні 701 особа загинула на водоймах. У нашій області — 26 людей, з них 3 дитини. В районі на водних об’єктах загинуло 2 особи, з них 1 дитина. На жаль, це сумна, дуже сумна статистика.

Косівська РДА прийняла розпорядження №53 «Про безпеку на водних об’єктах в районі в період літнього купального сезону», яким затверджено план заходів щодо недопущення загибелі людей на водних об’єктах. Заборонити купання, звісно, ми не маємо права. Але в нас є чимало стихійних місць відпочинку в тому числі і в м. Косові, с.Шешорах, с.Тюдові, тому маємо проводити роз’яснювальну роботу через ЗМІ, інтернет-ресурси, встановлювати інформаційні стенди з нагадуванням правил поведінки під час купання і відпочинку на водоймах.

На території району періодично виявляють також вибухонебезпечні предмети з часів Другої світової війни. За пів року було виявлено 4 таких предмети: артилерійський снаряд, 2 мінометні міни і гранату. їх знешкодили.

Колегія прийняла рішення щодо посилення роз’яснювальної роботи серед населення з правил пожежної безпеки, безпечного поводження людей у побул і на воді. Друге питання порядку денного колегії присвячено стану справ у медицині району. З цього приводу виступив директор комунального некомерційного підприємства «Косівська центральна районна лікарня» Коа’вської міської ради Дмитро МИКИТЮК.

Доповідач ознайомив присутніх з інформацією про стан виконання Постанови КМУ від 24 квітня 2020 року №331 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення державних фінансових гарантій медичного обслуговування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою, спричиненою коронавірусом, та належної оплати праці медичних та інших працівників, які надають медичну допомогу таким пацієнтам».

Було видано наказ по комунальному некомерційному підприємству «Косівська центральна районна лікарня» Косівської міської ради від 20.03.2020 року №92, яким визначено перелік відділень, сформовані бригади медичного персоналу для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19.

Впродовж 2020 року в комунальному некомерційному підприємстві «Косівська центральна районна лікарня» Косівської міської ради було проліковано 1307 пацієнтів з такою хворобою, впродовж 2021 року — 1283 пацієнти. На цей час постало питання вакцинації населення.

Комунальне некомерційне підприємство «Косівська центральна районна лікарня» Косівської міської ради має підписаний з Національною службою здоров’я України договір за пакетом «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом.

Як повідомив доповідач, наразі в районі функціонує 1 пункт щеплення та діє мобільна бригада, що здійснюють вакцинацію. Записатися на вакцинацію можна через програму «Дія», у сімейного лікаря та за номером телефону 0951778715 — реєстратура АЗП СМ м.Косова.

Дмитро Микитюк зосередив увагу присутніх на нагальній необхідності підготуватися до наступного етапу вакцинації, який стартував 21 липня. Для цього необхідно, найперше, визначитися з приміщенням, яке би могло забезпечити щоденну діяльність трьох нових навчених медичних бригад і не призводило до великого скупчення людей; мало б різні вхід і вихід , умови для під’їзду транспорту тощо.

У нас в лікарні є пункт щеплення, але зараз має початися масова вакцинація вакциною «Пфайзер» і «Модерна». На черзі вже записано більше 600 осіб. Це буде велике скупчення, тому має бути приміщення, що відповідає вимогам до організації процесу масової вакцинації : на першому поверсі, з можливістю під’їзду транспорту, окремі вхід і вихід, велика площа для роботи медичного персоналу. Люди підуть. Важливо, щоб в цю роботу включилися голови ОТГ, організовували транспорт, адже це дуже важливо мобілізувати людей і допомогти їм», — зазначив Дмитро МИКИТЮК.

Після тривалих обговорень і пропозицій було напрацьоване спільне рішення про відкриття центру вакцинації в місті Косові по вулиці Грушевського,1 (міський Будинок культури та дозвілля Косівської міської ради).

Третє питання порядку денного «Про стан виконавської дисципліни в структурних підрозділах районної державної адміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, виконавчих комітетах органів місцевого самоврядування за 1 півріччя 2021 року», з аналізом якої виступила головна спеціалістка з питань відділу документообігу та контролю апарату районної державної адміністрації Оксана Швед.

Як відзначила доповідачка, проведений аналіз свідчить, що завдяки посиленню контролю за виконанням документів, що містять завдання для районної державної адміністрації з боку керівників всіх ланок, забезпечено належний рівень виконавської дисципліни. Цьому сприяло систематичне проведення головним спеціалістом з питань контролю перевірки виконання документів.

За 1 півріччя опрацьовано 764 документи вхідної кореспонденції, взято на контроль 406. Знято з контролю 296 документів, залишилося 108, — повідомила доповідачка.

За перше півріччя до районної державної адміністрації надійшло 2 депутатських звернення. Інформація про виконання надіслана заявникам.

Проведено детальний аналіз вчасного виконання документів органів влади вищого рівня. За звітний період на контроль взято 29 розпоряджень обласної державної адміністрації на контроль надійшло — 42. На 17 контрольних розпоряджень видано розпорядження районної державної адміністрації.

Зосереджено увагу на персональній відповідальності посадових осіб за своєчасне і в повному обсязі виконання рішень органів влади. Прийнято рішення із заслуханого питання, серед пунктів якою — щопіврічне заслуховування аналізу виконавської дисципліни на колегії районної державної адміністрації.

Назар Кравчук.

«Гуцульський край», №31, 30.07.2021 року

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