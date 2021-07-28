Відбулось засідання чергової сесії районної ради

Минулого тижня, 15 липня, відбулася сесія Косівської районної ради, в порядку денному якої розглянули тринадцять питань.

Відкриваючи пленарне засідання VII сесії, голова районної ради Зеновій Томащук проінформував, що згідно з частиною 11 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія є повноважною, якщо в її пленарному засіданні беруть участь більше половини депутатів від загального складу ради. Отож, сесію визнали повноважною, оскільки було зареєстровано 29 депутатів із 38 обраних.

Участь в роботі сесії взяли депутати обласної ради Микола Мединський і Оксана Мельниченко, керівники підприємств, установ, організацій району, голови територіальних громад, жителі краю. Отець Ростислав Близнюк благословив депутатів на плідну працю та звернувся з такою промовою: «Хочу сказати, що прекрасно пройшло у нас свято Різдва Івана Хрестителя. Відбулися урочистості і в церкві, і в місті. Було багатолюдно і святочно. Ми приймали в себе Владику Юліана. Хочу на суботу 17 липня на 17 годину всіх вас також запросити прилучитися до іншої знаменної події. Біля Будинку культури в нас величається пам’ятник Патріархові Володимиру. Приїде Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Буде відправлено молебень, панахиду в честь Патріарха. Хочу вашій сесії побажати мудрих рішень, як колись мудрі рішення приймав старозавітній цар Соломон. Хай матінка Божа заопікується вами і дарує вам єдність для конструктивної праці».

Від громадської організації «Спілка учасників АТО» у Косівському районі виступипи заступник голови обласної асоціації учасників та ветеранів АТО Володимир Зузяк і депутат обласної ради Микола Мединський, які привітали настоятеля та парафіян церкви Різдва Івана Хрестителя з високою нагородою за їхню небайдужість, активну громадянську позицію та патріотизм, всебічну допомогу у зборі коштів на потреби АТО. Також аналогічними грамотами привітали Косівську районну раду, КНП «Косівська центральна районна лікарня», РП «Райагроліс», ДП «Кутське лісове господарство», НПП «Гуцульщина».

На пленарному засіданні депутати обговорили питання про роботу та фінансово-господарську діяльність Косівського районного підприємства «Райагроліс» протягом 2020–2021 років, про що доповів виконувач обов’язків директора Косівського РП «Райагроліс» Богдан Марусяк. Адже стан справ на підприємстві викликає серйозне занепокоєння. За офіційною інформацією заборгованість із заробітної плати РП «Райагроліс» становить 1 969 991,20 грн, зі сплати ЄСВ — 1 328 860,0 грн.

Однозначної відповіді на складне запитання: яким чином «Райагроліс» повинен утриматись на ппаву і продовжувати працювати — на сесії так і не знайшли.

Депутати вирішили повернутись до цього питання найближчим часом під час розширеного засідання профільної комісії. Також районна рада очікує пропозицій від територіальних громад Косівщини.

На ппенарному засіданні вели мову про фінансово-господарську діяльність ДП «Кутське лісове господарство», а також — про фінансово-господарську, науково-дослідну, еколого-освітню та рекреаційну діяльність НПП «Гуцульщина» за 2020–2021 роки.

Традиційно депутати розглянули і прийняли рішення з бюджетних питань і питань, які стосуються районної комунальної власності. Крім того, сесія районної ради звернулась до Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області з клопотанням щодо пришвидшення ремонту частини авомобільної дороги загального користування державного значення Т09 09 Снятин-Косів-Старі Кути на ділянці Кути-Старі Кути, а також прийняли звернення до Голови ВРУ Д.Разумкова щодо законопроекту 5600 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».

З усіх розглянутих питань на сьомій сесії районної ради депутати прийняли відповідні рішення.

Назар Кравчук.

«Гуцульський край», №30, 23.07.2021 року

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