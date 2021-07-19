Ботулізм — небезпечне інфекційне захворювання

Ботулізм — це гостре інфекційне захворювання, яке виникає в результаті вживання продуктів, які містять отруйні речовини (токсин), що виробляють бактерії ботулізму. Цей токсин є одним з найсильніших з усіх відомих отрут.

Ботулізм викликає параліч мускулатури. Збудником цього захворювання є так звана паличка ботулізму.

Захворювання розвивається через вживання заражених харчових продуктів рослинного і тваринного походження, які зберігалися в умовах дефіциту кисню без необхідної (достатньої) термічної обробки. Найбільшу небезпеку несуть консерви та продукти, призначені для тривалого зберігання (гриби, маринади, ковбаси, копчені та засолені продукти), приготовані в домашніх умовах, за яких неможливо створити температурний режим, необхідний для загибелі спір збудника цієї хвороби. Самостійно відрізнити заражені продукти від доброякісних можна тільки, якщо здуті банки, це пов’язано з накопиченням газоподібних продуктів життєдіяльності паличок ботулізму. При цьому смак, запах і вигляд продукту не змінюються.

Сприйнятливість людини до цієї хвороби висока. Відомі випадки зі смертельним результатом захворювання, обумовленим навіть не вживанням в їжу самого продукту, що містить токсин, а тільки користування не вимитою після наколювання «небезпечного» продукту вилкою в процесі вживання незараженої їжі.

Люди, які хворіють на ботулізм, самі не є заразними. Інкубаційний період захворювання триває від кількох годин до доби (рідше — до 2–3 днів). Його тривалість залежить від тієї кількості ботулотоксину, що потрапив у організм хворого.

Зазвичай захворювання починається раптово. У людини порушується зір, виникає м’язова слабкість і з’являється сухість у роті. Турбує «туманність» зору, роздвоєння предметів, «сітка» перед очима, далекозорість. Відчувається наявність чужорідного тіла в глотці, першіння в горлі, важко ковтати їжу. При тяжкому перебігу захворювання вживані людиною вода і рідка їжа можуть виливатися через ніс.

У людини змінюються тембр і висота голосу. Дихання стає поверхневим, зіниці розширені, обличчя схоже на маску. Ботулізм часто може спричинити смерть хворого.

Якщо виникає порушення зору, особливо — після вживання консервованих або інших «небезпечних» продуктів, треба відразу ж викликати невідкладну медичну допомогу, тому що при цьому захворюванні стан хворого може різко погіршитися в першу ж добу після зараження, що може, призвести до летального наслідку. Якщо підозрілу їжу їли інші люди, треба з’ясувати, чи не з’явилися в них які-небудь ознаки хвороби.

Одужання хворих при цій хворобі, навіть якщо медичну допомогу викликати своєчасно (при появі перших ознак ботулізму) і невідкладно початому лікуванні, відбувається повільно. Деякі ознаки хвороби можуть зберігатися протягом кількох місяців. Після перенесеного захворювання не залишається стійкої несприйнятливості до нього.

Для запобігання ботулізму потрібно перевіряти консерви перед вживанням в їжу, викидати банки, що надулись. Ці заходи профілактики мають дуже велике значення, оскільки в подорож люди зазвичай беруть консервовані продукти або продукти, придатні для тривалого зберігання (копчені і солені). Однак під час подорожі через часткову відсутність холодильника неможливо дотримувати температурного режиму зберігання продуктів. Тому в продуктах може накопичуватися ботулотоксин.

Слід неухильно дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог щодо технології виготовлення консервованих продуктів. їх стерилізують в автоклавах, бо руйнування спор відбувається лише за температури 120 градусів. Зовнішньою ознакою забрудненості консервів збудником ботулізму є їх здуття внаслідок газоутворення і поява неприємного запаху. Такі банки бракують. Однак нерідко таких змін не спостерігають.

В епідемічному осередку особам, які разом з хворим вживали підозрілий продукт, з профілактичною метою вводять протиботулінічні сироватки. Медичне спостереження за ними ведуть протягом 12 днів. Залишки їжі, що вживалась, і підозрілі продукти підлягають вилученню і бактеріологічному дослідженню.

Підготував С. Петрівський,

санітарний фельдшер Косівсько-Верховинського міжрайонного відділу ДУ «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

«Гуцульський край», №29, 16.06.2021 року

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