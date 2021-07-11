Хронічні хвороби — не перешкода вакцинації

Люди із хронічними хворобами дуже вразливі до коронавірусу. Вони мають слабкий імунітет, а отже, COVID-19 — дуже серйозний противник для них. Зустріч із цією хворобою може стати фатальною для онкопацієнтів чи сердечників. Єдиний спосіб уникнути серйозних наслідків — вакцинуватися проти коронавірусу. Детальніше про вакцинацію людей із супутніми хворобами розповідають експерти Центру громадського моніторингу і контролю.

Щеплення та алергія

Медики зауважують, що наразі єдиним протипоказанням до щеплення від COVID-19 є серйозна алергічна реакція на першу дозу вакцини, зокрема анафілактичний шок. Його може викликати один із компонентів вакцини, на який людина має алергію. «У такому випадку слід проконсультуватися з сімейним лікарем, а також попередити медиків перед отриманням щеплення», — розповідає регіональний координатор з вакцинації від коронавірусної інфекції у Львівській області Олег Когут. У разі алергії на один із компонентів, краще не щеплюватися цією вакциною.

Зі складом вакцини можна ознайомитися на сайті Державного експертного центру МОЗ, а також на порталі. Щодо інших видів алергій, як-от сезонної чи побутової, то вони не є перешкодою для вакцинації проти коронавірусу.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), люди з полінозом чи алергійним ринітом можуть отримати щеплення навіть під час загострення хвороби.

Вакцинація при серцево-судинних захворюваннях

Після випадків тромбозів у щеплених людей почали ширитися чутки про небезпечність вакцин проти COVID-19 для пацієнтів із серцево-судинними хворобами. Втім, під час клінічних випробувань вакцини Азігаїепеса 36% учасників мали одне або кілька супутніх, хронічних захворювань — ожиріння, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання, астму або цукровий діабет — і жодного негативного впливу на своє здоров’я не отримали.

За словами голови Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики, імунолога Федіра Лапія, вакцинація, навпаки, запобігає виникненню тромбозів. Адже їх викликає саме коронавірус, який у деяких людей протікає безсимптомно, впливаючи на їхнє здоров’я у майбутньому.

«COVID-19 спричиняє тромбоемболію. Вакцинація попереджає COVID-19. Ми, попереджаючи COVID-19, попереджаємо тромбоемболії, пов’язані з COVID-19», — наголошує Федір Лапій.

Щеплення хворих на цукровий діабет

Хворим на цукровий діабет необхідно обов’язково щепитися проти COVID-19, оскільки вони ризикують захворіти на тяжку форму коронавірусу.

«Коронавірусна інфекція вражає судини маленького калібру, а при цукровому діабеті вони також вражаються. Тобто пацієнт з таким діагнозом, маючи коронавірусну хворобу, переноситиме її важче», — зазначає сімейна лікарка Анастасія Летошко.

За словами лікарки, у її практиці вже є діабетики, які щепилися проти COVID-19.

Вакцинація онкохворих

Ще одна дуже вразлива до коронавірусу категорія — онкопацієнти. Такі хворі мають ослаблений імунітет, а тому будь-яка інфекція для них дуже небезпечна. Щоб уникнути ускладнень, лікарі радять вакцинуватися проти COVID-19. Щоб вона була ефективною, робити це варто у сприятливий період.

Якщо онкохворі отримують високодозову імуносупресивну терапію, то треба дочекатись закінчення лікування.

«Пацієнтам з високим рівнем імуносупресії вакцинація протипоказана, проводиться тільки після закінчення терапії. А з низьким рівнем імуносупресії вакцинуватися можна», — зауважує лікарка-інфекціоністка, докторка медичних наук Алла Волоха.

ВІЛ і щеплення проти COVID-19

Експерти радять ВІЛ-інфікованим обов’язково щепитися проти COVID-19. Лікарі наголошують, що ВІЛ-пацієнти не можуть захворіти на коронавірус від вакцини, адже та не містить живого вірусу.

«З власного досвіду можу стверджувати, що інформація щодо того, що вакцинація для ВІЛ-позитивних людей небезпечна — це міф. Проведене щеплення ніяким чином не вплинуло ні на моє самопочуття, ні на прийом АРВ, ні на результати аналізів», — розповідає Сергій Старостенко, виконавчий директор БО «Мережа 100 відсотків життя. Запоріжжя», який уже десять років живе з ВІЛ і нещодавно вакцинувався проти COVID-19.

Серйозні порушення згортання крові (коагулопатії)

Порушення згортання крові, на думку лікарів, також не є протипоказанням до вакцинації проти COVID-19. За інформацією МОЗ, щоб щепити людей із коагулопатіями, використовують тонку голку. А після уколу лікар сильно натискає на місце введення вакцини протягом щонайменше двох хвилин.

Такі дії повинні запобігти небажаним наслідкам для пацієнта. Втім, попередньо медики обов’язково попереджають про ризик розвитку гематоми від ін’єкції.

За словами експертів, сьогодні лікарі не роблять щеплення людям, які мають температуру тіла вище 38°С, а також симптоми респіраторних хвороб. Також протипоказанням є алергічна реакція на вакцину. В усіх інших випадках хвороби не є перешкодою для щеплення проти COVID-19. А навіть навпаки, це — рекомендований лікарями крок.

«Гуцульський край», №28, 9.07.2021 року

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