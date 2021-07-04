У Стопчатові запустили рух оновленим мостом

Минулого тижня перші автомобілі проїхалися відремонтованим мостом через річку Лючка у селі Стопчатові. Ця переправа знаходиться на регіональній автомобільній дорозі Р-24 Татаріє — Кам’янець-Подільський, яка є однією з основних транспортних артерій в західному регіоні України.

Старий міст через річку Лючка був збудований ще у 1964 році. Після довгих років експлуатації він став аварійним.

На відкриття оновленого мосту завітав голова обласної державної адміністрації Андрій Бойчук. За його словами, відремонтувати переправу вдалося завдяки Національній програмі президента України «Велике будівництво». І цей міст — це тільки одна частина із великого плану розбудови країни.

Зазначалося, що від початку ремонтних робіт на об’єкті підрядник провів демонтаж старого мосту, побудував об’їзний міст, влаштував нові берегові та проміжну опори основного мосту, змонтував прогонову будову, забетонував монолітну накладну плиту та тротуари, підсипав підходи до мосту, влаштував проїзну частину мосту, змонтував бар’єрне та перильне огородження, освітлення, наніс дорожню розмітку.

Загальна кошторисна вартість об’єкта становить понад 36,8 мільйона гривень.

Згодом підрядник повинен ще розібрати об’їзний міст, влаштувати укріплення підмостового русла та берегових опор габіонами.

«Ми вже вкотре маємо змогу побачити позитивні результати програми «Велике будівництво». Ремонт моста через річку Лючка був дуже важливим, як для мешканців Прикарпаття, так і для мешканців інших областей. Тому дякуємо президентові України за його ініціативу. Таке будівництво для Івано-Франківщини дуже важливе».

За повідомленням РДА.

«Гуцульський край», №27, 2.07.2021 року

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