Честь і хвала вам, шановні медичні працівники району!

Професія лікаря, мабуть, єдина з цивільних професій, в якій люди, перш ніж почати працювати, дають клятву Гіппократа — вірно служити заповітам великих лікарів: «Завжди будь терплячий, •уважний, чемний, будь скромний, підкори справи залізній логіці розуму, старайся не нашкодити, не вимагаючи ні жертв, ні блага для себе».

Приємно на душі й серці, що в Косівській ЦРЛ працюють справді лікарі, які, наслідуючи Господнє милосердя, «зцілюють» хвороби й лікують душі, а саме: лікар від Бога, завідувач терапевтичним відділенням Михайло Павлович Копчук, старша медсестра терапевтично-кардіологічного відділень Валентина Григорівна Мицкан, завідувачка клініко-діагностичної лабораторії Світлана Дмитрівна Ходан, лікар-невролог Василь Васильович Федчук.

Заслужений авторитет здобули лікарі-дерматологи Леся Андріївна Ванчак, Ірина Олександрівна Степанченко, лікар із чуйним серцем спасителя Андрій Іванович Михалевський, травматологи, які лікували і зараз лікують мені поламану внаслідок ДТП ногу — Ігор Васильович Яремин, Володимир Семенович Мамчук, Володимир Степанович Пугальський. Звичайно, найкращих слів заслуговують чарівні медичні сестрички Анна Богданівна Маковійчук, Ольга Дмитрівна Чернецька, Любов Василівна Розвадовська, Вікторія Романівна Стринадюк, Марія Дмитрівна Палагнин, Роза Василівна Петрук, Людмила Юріївна Левко, Олександра Василівна Кисилиця. Щиро дякуємо вам, медичні працівники, рідні наші рятівники.

Лікарі, лікарі, лікарі.

Ви боги наші милі, земні,

Коли плаче душа, гасне плоть –

В нас надія — лиш ви і Господь.

Тож хай духовну радість і щастя приносять вам і будні, і свята.

Хай Ісус Христос вас завжди оберігає, а Матір Божа — Пресвята Богородиця своїм благодатним омофором від всіх бід і хвороб захищає.

Марина Ратнікова-Калинчук.

«Гуцульський край», №26, 25.06.2021 року

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