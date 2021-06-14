Досвід снідавської сироварні «Далекі Гори» хочуть поширити фермери сусідніх районів

Нещодавно за участю представників департаменту агропромислового розвитку ОДА, фермерських господарств і сімейних ферм відбулася поїздка в село Снідавку на Косівщині для вивчення і популяризації досвіду виробництва крафтового сиру в одній із кращих сироварень краю.

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Снідавка» утворений в 2018 році для провадження спільної господарської діяльності, пов’язаної із виробництвом та переробкою молока. В кооператив об’єдналися майже 30 сільських родин.

З вересня 2020 року у кооперативі розпочала діяльність перша в Україні високогірна сироварня «Далекі гори». На цьому етапі підприємство виробляє сім видів сиру та інші молочні продукти.

Особливістю діяльності кооперативу є те, що він розташований на території високогірного села на висоті 980 м над рівнем моря. Ідеальний екологічний мікроклімат сприятливий для вирощування корів м’ясної і молочної порід. Якісний склад молока від корів, випасених на гірських полонинах з водопоями чистої джерельної води, унікальний за своїми харчовими властивостями. Сир, отриманий з високогірного молока, — натуральний, смачний, екологічно чистий продукт.

Гостинні господарі Іван та Ірина Мартищуки провели цікаву екскурсію для учасників заходу і розповіли про всі особливості виробництва крафтового сиру.

Зокрема, Ірина Мартищук зазначила: «На підприємстві ретельно стежать за якістю молока і проміжних продуктів на кожному етапі виробництва за допомогою системи управління безпекою харчових продуктів НАССР. Усі ці заходи дають змогу виготовляти справді смачний, справжній корисний сир, а покупцям — не сумніватися у його якості. Якість молока складається з багатьох факторів. Передусім це — здоров’я корови, тож ми використовуємо молоко від корів, які зареєстровані у державному реєстрі тварин і перебувають на обліку у відповідних органах контролю, що гарантує їх здоров’я.

Під час приймання молока обов’язкового контролюємо якість за допомогою сучасних аналізаторів. Визначаємо частки жиру та білка, кислотність, наявність домішок води. Такий контроль якості дозволяє отримувати справжні та смачні сири».

Організація і запровадження такого виробництва вимагає акумулювання значних інтелектуальних і матеріальних ресурсів — як власних, так і залучених. За останні три роки кооперативу, завдяки тісній співпраці з аграрним департаментом, органами місцевого самоврядування обласного та районного рівнів, місцевою територіальною громадою, вдалося залучити майже два мільйони гривень коштів з державного, обласного та місцевих бюджетів для облаштування сироварні.

У планах кооперативу — запровадження нової технології виробництва сиру з так званою «митою кіркою». Зазначена технологія передбачає особливий догляд за сирами при дозріванні, що полягає у витримці сирів в окремій камері зі спеціальною температурою і вологістю, яка сприяє розвитку спеціальних бактерій, що прискорюють утворення захисної кірки, попереджають розвиток цвілі і стимулюють ферментні процеси.

Результатом відвідин сироварні стало бажання присутніх фермерів започаткувати подібний бізнес на території сусідніх Коломийського та Верховинського районів.

Загалом, одним із першочергових завдань діяльності департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації є подальший розвиток сільськогосподарської кооперації з метою організації виробництва переробки молока та м’яса, вирощування екологічної продукції (ягід, плодів, лікарських трав), а також заготівлі лісових ягід і грибів.

Департамент агропромислового розвитку ОДА.

«Гуцульський край», №24, 11.06.2021 року

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