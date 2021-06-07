Президент України призначив стипендії молодим майстрам народного мистецтва

Указом Президента України від 31 травня №219 молодим майстрам народного мистецтва призначено стипендії на 2021 рік.

Серед стипендіатів є одинадцять студентів Косівського мистецького навчального закладу і двоє молодих народних майстрів:

Бальдиш Уляна Василівна — 2000 року народження, студентка Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв (далі — КІПДМ ЛНАМ), майстриня художньої кераміки.

Близнюк Анастасія Сергіївна — 1999 року народження, студентка КІПДМ ЛНАМ, майстриня художньої кераміки.

Войтенко Володимир Володимирович — 2004 року народження, студент Косівського фахового коледжу прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв (далі — КФКПДМ ЛНАМ), майстер художньої обробки дерева.

Гордій Віталій Михайлович — 2001 року народження, студент КІПДМ ЛНАМ, майстер ювелірного мистецтва.

Денис Михайло Анатолійович — 1998 року народження, студент КІПДМ ЛНАМ, майстер художньої обробки дерева.

Димашок Валентин Михайлович — 2003 року народження, студент КФКПДМ ЛНАМ, майстер художньої обробки дерева.

Жолобайлюк Антоніна Михайлівна — 1997 року народження, студентка КІПДМ ЛНАМ, майстриня художньої кераміки.

Захарків Олександр Іванович — 1994 року народження, майстер художньої обробки металу.

Коник Ярина Ігорівна — 1999 року народження, студентка КІПДМ ЛНАМ, майстриня художньої кераміки.

Микуляк Андрій Володимирович — 2002 року народження, студент КФКПДМ ЛНАМ, майстер художньої обробки дерева.

Приймак Іван Іванович — 2003 року народження, студент КФКПДМ ЛНАМ, майстер художньої обробки дерева.

Троць Тереза Ігорівна — 1997 року народження, майстриня художньої кераміки

Цюрак Іван Тарасович — 2001 року народження, студент КІПДМ ЛНАМ, майстер художньої обробки дерева.

Стипендію Президента України засновано 2011 року. Її призначають на один рік 80-ти обдарованим молодим майстрам і майстриням України задля їхньої фінансової підтримки та розвитку традиційного народного мистецтва.

Для студентів коледжів, технікумів (училищ) стипендія становить 800 гривень на місяць, для студентів вищих навчальних закладів — 1000 гривень на місяць, для осіб віком до 35 років, які не є учнями професійно-технічних або студентами вищих навчальних закладів, стипендію призначають у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Вл. інф.

«Гуцульський край», №23, 4.06.2021 року

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