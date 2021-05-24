COVID-19 на Косівщині: інформація за минулий тиждень

Як повідомила нашому часопису медична директорка Косівської ЦРЛ Світлана Томенко, з початку епідемії коронавірусної інфекції у районі захворіли 5541 осіб, одужали — 5347, померли — 118. Минулого тижня трапився один летальний випадок. У Коломийській лікарні від ускладнень, спричинених вірусною інфекцією, помер наш земляк — житель Яблунівської ОТГ.

Упродовж двох минулих тижнів кількість госпіталізованих ковідних хворих в Косівській ЦРЛ тримається на цифрах 41–43. У середу 19 травня їх було 43. У 34-х осіб діагноз COVID-19 підтвердився, двоє — очікували результатів тестів, семеро — мали всі клінічні ознаки недуги, але ПЛР-тести не виявили вірусу в їхньому організмі.

Більше половини пацієнтів (28) перебувають на кисневій терапії: 14 — отримують ЇЇ через кисневі точки, 14 — через концентратори. У реанімаційному відділенні лежать троє ковідних хворих. Один з них дихає за допомогою апарата СІПАП.

Серед госпіталізованих є хлопчик віком 11 років з Кутської ОТГ. У його організмі виявили вірус COVID-19. Стан дитини задовільний. Кисневоїтерапії не потребує.

12 березня на Косівщині почалася вакцинація. Косівська громада отримала 760 доз вакцини. На середу 19 травня їх використали. «Чекаємо нової партії вакцини з департаменту охорони здоров’я ОДА», — сказала медична директорка Косівської ЦРЛ.

Аліса Мудрицька.

«Гуцульський край», №21, 21.05.2021 року

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